Blant disse tilbedelsesstedene, kan 18 bli stengt umiddelbart på forespørsel av innenriksminister Gérald Darmanin.

Le Figaro melder at Darmanin torsdag tok til orde for «massiv og sterk handling» mot islamistisk separatisme, mindre enn en uke før en fremlegging i det franske ministerrådet om et anti-separatistisk lovforslag kjent som «konsolidering av republikanske prinsipper».

Ifølge et notat fra innenriksministeriet som Le Figaro har fått innsyn i, vil Darmanin iverksette en storoffensiv mot moskéer omtalt som «separatistiske muslimske tilbedelsessteder».

Dette dokumentet, datert 27. november, avslører at 76 steder for islamsk tilbedelse – 16 i Paris-regionen og 60 i resten av Frankrike – vil bli spesielt overvåket og kontrollert. Av disse 76 kan 18 bli utsatt for «umiddelbare handlinger» på anmodning av innenriksministeren, som i prinsippet betyr en komplett nedstengning.

Den nasjonale etterretningen vil ha ansvaret for overvåkningen av relevante moskéer og islamske tilbedelsessteder.

Andre aktiviteter

I tillegg til ekstremistiske uttalelser som kan spores direkte til moskéer, vil franske myndigheter for første gang ta hensyn til utsagn som er gjort på internett og sosiale nettverk av imamer med tanke på ekstremistiske «ideer eller teorier som formidles».

Videre vil myndighetene slå ned på «økonomiske forbindelser opprettholdt med fremmede land» (som Pakistan og land i Midtøsten) og «aktiviteter organisert i samarbeid med tilbedelsesstedet i tillegg til strukturene som er avhengige av det», som for eksempel koranskoler. De vil også i større grad granske «sammensetningen av lederne i tilbedelsesstedet samt oppmøtet av individer som er kjent for å være radikalisert».

Den franske regjeringen insisterer på at den ikke vil lette på presset mot ekstremistene, og vil utvide programmet om nødvendig: «Aksjonen mot separatistiske tilbedelsessteder vil i morgen føres mot de pedagogiske, utenomfaglige, kulturelle og veldedige strukturene som er knyttet til den samme bevegelsen. Til slutt vil et helt økosystem bli gransket,» heter det.

– Inntil nå har staten vært interessert i radikalisering og terrorisme. Nå skal vi også takle grobunnen for terrorisme, hvor det finnes mennesker som skaper et intellektuelt og kulturelt rammeverk for å skille seg ut og pålegge sine egne verdier, oppsummerer Darmanin.

