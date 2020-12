annonse

– Jeg opplever toleransen som noe lav for ytringer og meninger jeg har, sier Oslo-leder Geir Ugland Jacobsen om eksklusjonsprosessen mot ham.

– Jeg er litt overrasket over at det har blitt en sak, men jeg skjønner at jeg oppfattes som et uroment. Uro er ikke unormalt i et politisk parti og heller ikke meningsbrytninger. Jeg opplever toleransen som noe lav for ytringer og meninger her.

Fylkesstyret møttes torsdag for å drøfte saken, uten å trekke noen konklusjon.

Deretter vil Fremskrittspartiets sentrale organisasjonsutvalg drøfte saken.

Dagsavisen skriver at Jacobsen har brutt Frps vedtekter gjennom å skade partiets omdømme og gå utover sine fullmakter som fylkesleder gjennom kontroversielle utspill i mediene.

«Organisasjonsutvalgets vurdering er at du gjennom dine uttalelser til media, sosiale medier og partikollegaer har brutt med partiets vedtekter og retningslinjer på en slik måte at det er nødvendig å vurdere sanksjoner», heter det i dokumentet som er gjengitt i Dagsavisen.

– Dette gjelder ytringer jeg mener er innafor, sier Ugland Jacobsen.

– Ikke vond vilje

Han sier samtidig det er ting han kunen ha gjort annerledes.

– I etterpåklokskapen kunne jeg ha brukt andre ord, som ikke hadde virket så provoserende. Men meningene i det jeg har sagt i sammenheng, er ikke urimelig og det ligger ikke vond vilje bak noe av det jeg har sagt. Det jeg skal svare på er intensjoner jeg ble tillagt, sier Jacobsen som understreker at han aldri ønsket å fjerne Siv Jensen fra førsteplassen på Oslo-listen, men kun å gjøre rede for nominasjonsprosessen i Oslopartiet.

– Har du vurdert å trekke deg for å unngå at det blir så mye brøk?

– Det er også en tanke, et utfall av flere. Når det fremmes en sak, er det fem utfall, fra eksklusjon, via suspensjon, til en reprimande, ikke til noen ting, at jeg blir blankt frifunnet, eller det siste og femte, at jeg blir lei og mister motivasjon.

– Har du vurdert å beklage tydeligere for kritikken av Siv Jensen?

– Nei, jeg har ikke noe å unnskylde. Jeg hadde ikke en intensjon om å lansere noen motkandidat.

– Hva tror du er grunnen til at du blir misforstått?

Jeg vet ikke, det kan ha noe å gjøre med at jeg ikke presiserte tilstrekkelig, det slo meg ikke at jeg kunne bli tolket sånn, det er mulig at jeg kunne ha sett det, det jeg gjorde var å gjøre rede for hvilke prosesstrinn man skulle gjennom for å stå på førsteplass på Oslos liste.

– Oppfatter du deg som i opposisjon til partiledelsen?

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Men jeg har hatt forslag til kursjusteringer som jeg oppfatter som tidsriktige og riktige for folk og land. Det er gjort i en prosess hvor vi har diskutert ny politikk og underlag for nytt program.

Ingen kommentarer

Det er organisasjonsutvalget i partiet som, blant annet etter innspill fra fylkesstyret, skal lever en innstilling i saken til Frps sentralstyre, skriver NTB.

– Har ingen ytterligere kommentarer, skriver organisasjonsutvalgets leder Alf Erik Andersen i en sms til NTB etter at Dagsavisen publiserte anklagene mot ham torsdag.

Tidligere bekreftet Andersen overfor NTB at utvalget «har en sak på bordet som omhandler fylkesleder i Oslo Frp».

