Vidar Kleppe beklager seg over Frps seneste nederlag. Samtidig peker han på eget stortingskandidatur.

Mange har reagert sterkt på budsjettavtalen som ble lagt frem tirsdag, der Fremskrittspartiet ble enige med regjeringen om å kutte i avgifter for grensehandel, i tillegg ti en økt satsning på samferdsel. Frp har påpekt at de har fått på plass en utvidelse av midlertidige oppholdstillatelser og en innstramming i underholdskravet for familiegjenforening. Likevel råder det vesentlig misnøye med at partiet ikke greide å få regjeringen med seg på å kutte i antall kvoteflyktninger, og i bistanden.

– Uforståelig

En av dem som uttrykker stor skuffelse er Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe.

– For meg er det helt uforståelig at Siv Jensen og Frp sier ja til å ta imot 3000 flyktninger med rett til familiegjenforening og ingen kutt i bistandsbudsjettet – i bytte mot billigere alkohol, brus og snus, uttaler Kleppe til Resett.

– Denne håpløse byttehandelen vil koste norske skattebetalere flere hundre milliarder kroner omregnet i et normalt livsløp. I tillegg til dette får flyktninger som kommer til Norge 40 års opptjening i folketrygden fra første dag.

Peker på seg selv

Kleppe ønsker seg til Stortinget i 2021. Han tror det vil kunne bøte på de problemene han ser i det norske samfunnet.

– Enda en god grunn til at jeg i 2021, vil gjøre comeback som stortingsrepresentant, denne gang for Demokratene.

– Det norske folk fortjener nå politikere som alltid vil sette Norge og det norske folk først i sitt politiske virke. Og her har dessverre også Siv Jensen og Frp sviktet da det gjaldt som mest.

