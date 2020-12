annonse

annonse

Det er ingen tvil om at koronaviruset fra Kina er farlig. Livsfarlig. Men det samme kan også sies om livet ellers. Det er på tide å se nærmere på hvor farlig dette viruset er sammenlignet med livet ellers.

Folkehelseinstituttet slapp i slutten av forrige måned rapporten Covid-19-epidemien: Risikovurderinger. Her er det flere interessante momenter. Først og fremst de oppdaterte tallene for virusets dødelighet når vi ser bort fra de første ukene, da helsevesenet ikke helt visste hvordan sykdommen skal behandles.

Dødelighet ved korona: 0,12%

annonse

På side 42 kan vi lese at 73.000 er antatt smittet i perioden mellom 1. juni og 30. november. Av disse 73.000 ble 728 innlagt på sykehus, 107 fikk intensivbehandling, og 85 er døde. Det betyr at 0,12% av alle smittede døde av viruset.

0,12% dødlighet. Skrekkelig høyt? Ja!

Les også: COVID-19 har satt en ny standard som blir vanskelig å komme utenom: Nå vet staten at folket adlyder

annonse

Dødelighet ved livet: 0,76%

Eller nei..? Livet er farlig, og vi er redd for å dø. Alt som peker på vår dødlighet er kanskje skrekkelig for noen. Men sannheten er at vi alle står i fare for å dø. Sånn er livet.

I 2019 var det 5.328.212 innbyggere i Norge. 40.683 av disse døde. Dette gir en generell dødelighet for dette året på 0,76%.

Som vi alle nå ser: Korona er livsfarlig. Men livet ellers er mye farligere.

Det er neppe dette viruset som kommer til å ta knekken på deg

Hvis vi legger tallene for 2019 til grunn for et anslag av antall døde i perioden i FHI-rapporten, kommer vi fram til tallet 20.341 (antall døde i løpet av 2019 delt på to, siden perioden i rapporten strekker seg over kun 6 måneder). Av disse 20.341 var det kun 85 som døde av Covid. Dette tilsvarer 0,42%.

annonse

Med andre ord: Du kommer til å dø. Men det er under en halv prosent sjanse for at det er nettopp dette viruset som kommer til å ta knekken på deg.

Noen presisseringer

Jeg har tatt noen snarveier i sammenligningen min, men jeg sammenligner dødelighet mot dødelighet. Her er tallene jeg legger til grunn, med spiseskje:

Sjansen for å dø som følge av å bli smittet med korona i perioden 1. juni til 30. november i Norge var 0,12%.

Sjansen for å dø i 2019 for innbyggere i Norge var 0,76%.

Viruset stod for ca. 0,4% av alle dødsfall i perioden 1. juni til 30. november i Norge.

Les også: Norsk-somalier nektet å godta forelegg for brudd på karanteneplikten etter Covid-19-forskriften (+)

Før du slipper deg helt løs…

For ordens skyld: Jeg er selv kritisk til flere av tiltakene som er iverksatt av regjeringen for å begrense smitte, og enig i andre (stort sett de som er foreslått av FHI). Men dette innlegget skriver jeg kun for å motvirke hysterien jeg opplever forbundet med dette viruset.

Og før du bruker tallene her som argument for å bryte nettopp tiltakene regjeringen har satt i verk: Bruk hodet! Husk at tiltakene vi har er en viktig del av konteksten. Med andre ord: tallene er slik de er når disse tiltakene er i kraft. De sier ingenting om virusets dødelighet ved en total frislipp.

Til slutt gjør jeg Yoda og Franklin D. Roosevelt sine ord til mine egne. Frykt fører til lidelse. Det eneste vi trenger å frykte er frykten selv.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474