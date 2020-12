annonse

En 36 år gammel mann er i Eidsivating lagmannsrett kjent skyldig i å ha forårsaket en kollisjon med musikeren Sigvart Dagsland og bandet hans i januar 2018.

I Hedmarken tingrett ble 36-åringen dømt til 45 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Retten fratok ham også førerkortet for 18 måneder.

Mannen anket skyldspørsmålet i mai i år, men lagmannsretten har nå konkludert med at det var tiltaltes kjøring som har forårsaket ulykken og dømt ham for å ha vært uaktsom og forårsaket ulykken, som medførte betydelige skader, skriver Hamar Arbeiderblad.

Lagmannsretten har imidlertid redusert straffen til 36 dagers betinget fengsel. Han slipper å betale sakskostnader.

At mannen selv ble alvorlig skadd og er avhengig av rullestol, mener lagmannsretten er formildende. At saken er blitt liggende hos politiet i lang tid uten å komme opp for retten, har også vært medvirkende til at straffen reduseres, skriver avisen.

Dagsland og to kollegaer var på vei til Oslo etter en spillejobb i Åmot da de frontkolliderte med en møtende bil på riksvei 3 i Stange i januar 2018. Alle de involverte ble alvorlig skadd.

