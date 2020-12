annonse

annonse

Det ankom 8.157 migranter til de spanske Kanariøyene utenfor vestkysten av Afrika i november. Det er det høyeste tallet som er registrert på en måned.

Så langt i år har det kommet nesten 20.000 båtmigranter til øygruppen. Tallet er ti ganger høyere enn i hele 2019, skriver NTB.

Kanariøyene er et favorittsted for norske turister. Det vil si det var det før coronapandemien gjorde feriereiser nesten umulig. Nå er øyenes mottakssystem overveldet.

annonse

Spania har satt i gang byggingen av flere midlertidige leirer for å håndtere migrantene. De fleste har ikke grunnlag for asyl og vil trolig bli avvist og sendt tilbake til Afrika, ifølge det norske nyhetsbyrået.

Det antas at at den kraftige veksten av migranter til Kanariøyene har sammenheng med innsatsen for å få stoppet båtmigrantene som prøver å ta seg over Middelhavet fra Nord-Afrika.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474