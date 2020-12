annonse

Donald Trump publiserte en 46 minutter lang tale onsdag kveld hvor han hevdet at han var den rettmessige vinneren av valget. Han omtalte talen som «den kanskje viktigste» han noensinne kom til å holde.

Trump sa videre at demokratene hadde benyttet coronapandemien som argument for å introdusere stemmegiving per post i et omfang man aldri tidligere hadde sett i USA. Og med disse poststemmene åpnet man for «massivt fusk».

Trump henviste til vitnemål som indikerte systematisk misbruk fra demokratenes side med forhåndsutfylte stemmesedler, at døde personer og folk uten bostedsadresse hadde levert inn stemmer, at folk kom til stemmelokalene og fikk beskjed om at de hadde stemt per post (noe de ikke kunne forstå at de faktisk hadde gjort).

Han mente valgjukset var del av samme kampanje mot hanm dra demokratenes side helt siden 2016 – da de beskyldte ham for å samarbeide med Russland om å vinne valget. Trump omtalte det han hadde opplevd som et «helvete».

Trump viste også frem plansjer som viste hvordan det i Michigan og Wisconsin hadde blitt registerte store mengder stemmer til fordel for Joe Biden på «mystisk vis» om natten dagen etter valget. Han mente det dreide seg om hundretusenvis av stemmer som hadde et ukjent opphav. Trump gjentok klager som tidligere har kommet fra hans advokat Rudy Giuliani om at valgobservatører i Pennsylvania ikke på sikker måte hadde blitt tillatt å observere opptellingen.

Trump nevnte også selskapet Dominion ved navn og sa det var sterk tvil rundt selskapet og dets evne til å gjennomføre opptellingen med integritet. Han henviste til at delstaten Texas hadde avslått å bruke Dominions systemer under henvisning til sårbarheter og sikkerhetshull.

Trump sa at hvis man bare talte opp legitime stemmer var det klart at han hadde vunnet alle vippestatene. Hans sa videre at han skyldte USA og sine 74 millioner velgere – og hele det amerikanske folk – å kjempe videre for at deres stemmer skulle telle. Joe Biden kan ikke innta Det hvite hus basert på juks, sa Trump. Tiltroen til valgsystemet og fremtidige valg krevde at Trump kjempet videre.

Videoen ble merket på Facebook med informasjon om at «stemmegivning via post og stemmegivning ved oppmøte har en lang og pålitelig historie USA» og at «valgjuks er ekstremt sjelden». Også Twitter merket videoen med at påstandene er «omstridte».

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States Full Video: https://t.co/EHqzsLbbJG pic.twitter.com/Eu4IsLNsKD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

Talen får som ventet har kritikk hos mainstream-mediene i USA. De hevder han kom med udokumenterbare påstander, eller påstander som allerede var tilbakevist fordi de ikke hadde blitt tatt til følge i retten.

Det er verdt å merke seg at talen ble postet direkte på sosiale medier og ikke ble kringkastet gjennom de store kabel-tv selskapene i USA.

CNNs Chris Cuomo hevdet i et klipp at Trump er «giftig» og at CNN derfor ikke vil vise talen til det amerikanske folk.

Kommentarfeltene på Fox News er ganske delte i synet på Trumps tale og påstandene han fremla.

Hele talen kan sees her:

