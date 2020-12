annonse

Organisasjonsutvalget i Frp har startet en prosess for å vurdere eksklusjon av fylkesleder i Oslo Frp Geir Ugland Jacobsen.

Jacobsen har vært en markant stemme i den såkalte nasjonalkonservative fløyen.

I sommer åpnet Jacobsen en diskusjon om partileder Siv Jensens plass på toppen av stortingsvalgslisten til Oslo Frp. Det førte til at fylkesstyret innkalte til et ekstraordinært møte, med det resultat at Jensen fikk topplassen.

Ugland Jacobsens eget bydelslag, Nordre Aker Frp, vraket Siv Jensen på topp i sitt forslag til nominasjonskomiteen, og gikk inn for Tybring-Gjedde på topp med Carl I Hagen på andre plass og Ugland Jacobsen på tredje.

TV 2 skriver at «striden rundt Ugland Jacobsen startet allerede i februar i år, da han fikk flertallet i fylkeslaget med seg på den mye omtalte resolusjonen om at Norge skal bli «et patriotisk fyrtårn» i verden.»

Siv Jensen stemte mot resolusjonen om å ta Frp i en mer nasjonalkonservativ retning, og det TV 2 omtakler som å «sette Norge først i enhver sammenheng».

TV 2 skriver videre at Frps organisasjonsutvalg sentralt opprettet eksklusjonssak etter et intervju Ugland Jacobsen stilte opp på rett før budsjettforhandlingene startet i høst. Da sa han at en stortingsliste med han, Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen var en besnærende tanke.

– Vi går for flagg og fedreland, som vi har flagget så mange ganger at vi gjør. Det er mange i den gruppen som nå aspirer til de øverste plassene som har mye godt i seg. Jeg er ikke alene om å representere den linjen Oslo Frp nå representerer, selv om noen skal ha det til det.

Eksklusjonssaken

Prosedyre i slike saker er at fylkespartiet behandler saken og kommer med en innstilling til organisasjonsutvalget. Ugland Jacobsen har samtidig rett til å bli hørt.

– Jeg kan kun bekrefte at organisasjonsutvalget har en sak på bordet som omhandler fylkesleder i Oslo Frp. Utover det kommenterer vi ikke innhold, arbeidsmetoder eller framdrift i saker som behandles i utvalget, sier lederen i organisasjonsutvalget, Alf Erik Andersen til TV 2.

Det er politisk nestleder i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen, som skal lede det hemmelige møtet som startet torsdag kl 17.

