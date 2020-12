annonse

Henrik Kjellmo Larsen er doktorgradsstudent, han sier at hjelpearbeidere blir arrestert for å tilby flyktninger assistanse. De kriminaliseres

– Det har vist seg at disse arrestasjonene, spesielt de som har fått mye medieoppmerksomhet, oppleves som delegitimering av humanitært arbeid og bidrar til at andre ikke tør å engasjere seg, skriver Larsen i Klassekampen, og sier at det får negative konsekvenser:

– Kriminaliseringen av hjelpearbeidere bidrar også til å underbygge ideen om at flyktninger er farlige, i stedet for å være utsatt for fare. De oppfattes som mennesker vi ikke kan stole på.

Han mener at dette bygger opp under eksisterende fordommer og kan også motivere voldshandlinger fra høyreekstremister.

– Humanitære aktører blir også utsatt for høyreekstrem vold, noe som gjør jobben deres vanskeligere og mer risikofylt.

Larsen skriver videre at i tillegg til kriminalising av hjelpearbeidere er det dokumentert at både Frontex, gresk, italiensk og maltesisk kystvakt bruker vådeskudd og farlig manøvrering for å forhindre mennesker på flukt fra å nå Europa.

Han sier også at myndighetene i de berørte EU-landene hevder at redningsskip oppmuntrer menneskesmuglere til å sende flere flyktninger.

– Dette argumentet er problematisk, da folkeretten forplikter nasjonalstater til å redde mennesker som drukner på havet. Den forplikter også andre, for eksempel humanitære organisasjoner, til å bistå i dette redningsarbeidet og forutsetter at nasjonalstaten tilrettelegger for dette, skriver han, og legger til:

– Til tross for dette har EU-land rundt Middelhavet i årevis trappet ned på nærværet av redningsskip i regionen og paradoksalt nok anklaget organisasjoner og enkeltindivider som har arbeidet for å fylle dette gapet for å sette flyktningers liv i fare.

