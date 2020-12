annonse

– Jeg synes det er svært trist at media lar seg kontrollere av marginale, humørløse krefter som leter og finner opp rasisme i alle mulige sammenhenger, sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen.

Torsdag ble det kjent at TVNorge ga etter for press fra såkalte antirasister som har reagert på julekomedien «Nissene over skog og hei». Julekomedie-serien har blant annet Espen Eckbo og Atle Antonsen på rollelisten. Her spiller blant annet Eckbo en rolle som faller inn under «blackface-begrepet». Blackface innebærer ifølge de såkalte antirasistene å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

Det førte til at TV Norge nå legger seg paddeflate og sletter programmet fra Dplay og tar det av skjermen.

– Dette burde vært en ikke-debatt og en ikke-sak, men problemet er at en del bedrifter opptrer så feigt og blir redde hver gang r-ordet benyttes. Det mener jeg er en fare for ytringsfriheten og det synes jeg er svært trist. Det er de samme sterke kreftene som forsøker å omskrive historien, rive ned statuer og ønsker å ødelegge vår egen kulturarv og som i sin humørløse leting etter problemer som ikke er problemer klarer å lage så mye støy at ryggløse organisasjoner tilpasser seg.

Aktivisme på instagram

Fjerningen skjer etter at personene bak Instagram-kontoene @rasisme_i_norge og @rasisme.i.norge hadde reagert på innholdet i julekalenderen.

– Når man lever i verdens rikeste land er det veldig greit å finne opp problemer, sier Amundsen om denne formen for politisk aktivisme.

