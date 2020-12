annonse

Frp-nestleder Sylvi Listhaug skylder på coronakrisen for at hun og partiet har skiftet mening om hvor mange kvoteflyktninger som hentes til Norge neste år.

– 3.000 kvoteflyktninger er helt uaktuelt. Da får de ingen avtale, sa Sylvi Listhaug til TV 2 6. oktober.

I september sa hun at det ikke var på tale å «støtte et like stort mottak av kvoteflyktninger neste år som i år». Nå har hun og partiet gjort helomvending og aksepterer avtalen med å ta i mot 3000 kvoteflyktninger.

– Det er fordi at landet er i en coronakrise, sier Frp-nestlederen i et nytt intervju med TV 2.

– Men det var vi også i oktober, da du kom med dette løftet selv?

– Ja, og mange sitter nå hjemme og er bekymret for om verftet går overende, om reiselivsbedriften går overende, sjøfolk som er satt på land. Derfor må vi sikre at det nå blir gjennomslag for viktige saker for Fremskrittspartiet.

– Men dette visste jo du da du kom med dette løftet om færre kvoteflyktninger. Da var det pandemi, da var det krise og folk satt også da hjemme og var urolige. Likevel inngår dere denne avtalen?

– Ja, og i en normalsituasjon er det slettes ikke sikkert vi hadde gjort det, svarer Listhaug.

KrF jubler

Listhaug hevder at Frp har forhandlet seg frem til en avtale som gir «strengere innvandringspolitikk».

Partileder Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er svært fornøyd etter at Frp ga etter og sluttet seg til avtalen.

– Det har vært foreslått å redusere antall kvoteflyktninger til 0. Dette er sårbare mennesker på flukt. Det har derfor vært uaktuelt for KrF å kutte i antall kvoteflyktninger, spesielt i en tid som denne. Med denne budsjettavtalen så sikrer vi at Norge fortsatt skal ta imot 3000 kvoteflyktninger, sier Ropstad til TV 2.

