annonse

annonse

Tyve år gamle Rahma Hamed måtte be til allah da hun ble psykisk syk. I muslimske miljøer er det tabu gå til psykolog.

Rahma følte at det var noe galt med henne, hun var i tidlig tenårene og skulle få hjelp av barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Men i sitt miljø fikk hun beskjed om at hun ville bli frisk av koranen, skriver NRK.

– Jeg var ung og gjorde det folk fortalte meg. Jeg hørte på Koranen på så høyt volum at jeg fikk vondt i ørene, sier hun.

annonse

annonse

Les også: – Islamsk Råd viser hvordan menn skal be foran kvinner – anklages for stokk konservativt kvinnesyn

Men hun gikk samtidig til psykolog. I det muslimske miljøet hevdet noen at hun løy, og at hun kun var oppmerksomhetssyk. De mente at hun ikke praktiserte religionen godt nok.

Psykolog Julie Hørling Lindevall bekrefter overfor NRK at psykiske lidelser er tabubelagt, og at muslimer oppsøker sjelden hjelp.

annonse

– Noen forbinder psykiske vansker og lidelser med manglende tilknytning til Gud, at man ikke praktiserer religionen sin godt nok, eller at Gud straffer deg for tidligere synder, sier hun, men legger til at det gjelder i stor grad de eldre.

Rahma Hamed forsterket de psykiske problemene da hun begynte å faste, og å be. Hun ble besatt av religion, og det endte med at alt ble mye verre. Islamsk råd Norge (IRN) sier at det er stigma knyttet til mental helse blant en del muslimer.

Les også: – Dana Manoucheri raser mot Islamsk Råd Norge: – Hvor er feministene?

En årsak kan være at det er få muslimer som studerer psykologi. Instituttene sier at det er svært få flerkulturelle, og at de ønsker et større mangfold.

Hassan Ali i Islamsk Råd tror det ville ha vært mer berikende med flere psykologer som har kompetanse på religion, tro og livssyn. Han tror det kan senke terskelen for å oppsøke hjelp hvis psykologer også kan tilby en «religionssensitiv behandling».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474