Ved 22-tiden valgkvelden fikk valgobservatørene og pressen, inkludert journalister fra Fox News, beskjed om å forlate lokalet og komme tilbake kl. 08:30 neste morgen fordi stemmetellingen skulle avsluttes for kvelden. Det var da noe mistenkelig skjedde.

Ifølge advokaten som presenterte videoen, Jackie Pick, kan edsvorne erklæringer fra to republikanske valgobservatører bekrefte dette.

Guvernøren i Georgia, Brian Kemp, har nå beordret signatursjekk på alle poststemmer, i en tilsynelatende snuoperasjon fra tidligere. Det er basert på at «nye vitnemål har reist nye bekymringer,» skriver Fox News.

Videoen viser fire personer bli igjen etter at alle andre har forlatt lokalet, og hente fire kofferter som var skjult bak en duk under et bord. Det skal være såkalte «absentee and military ballots» som ble plukket frem, skriver Breitbart.

WHERE IS THE DEPARTMENT OF JUSTICE?” pic.twitter.com/1Nc8cZqGXA

Say it with me… F R A U D.

And then pull out SUITCASES of ballots.

Fulton County supervisors in Georgia tell poll workers, press and observers to leave the room…

Videoen viser også hvordan dette bordet ble plassert der kl. 08 om morgenen av den samme kvinnen som skal ha gitt beskjeden om at alle skulle forlate lokalet.

De fire resterende personene teller deretter stemmesedlene fra koffertene i omtrent to timer. Pick forklarte at maskinene kan prosessere omtrent 3 000 stemmesedler i timen, og at det betyr at hvis tre maskiner ble brukt i løpet av denne tiden, ble 18 000 stemmesedler telt på denne måten. Bidens ledelse i Georgia er på 12 670 stemmer.

Pick hevder at Trumps team nettopp har fått videoen i hende, og at de derfor ikke har fått tid til å gjennomgå den grundig nok til å kunne si hvordan koffertene kom dit.

This is the first time anyone has seen this video. https://t.co/PUHZnVo43E — Team Trump (@TeamTrump) December 3, 2020

Why did @Twitter label this as disputed?

“This video just appeared last night. How could it have been ‘debunked’?”

WATCH a Dem. Karen get *SHUT DOWN* for claiming the State Farm video was *DEBUNKED* before anyone had ever seen it.

This is the poster-child for Americans in election fraud denial right now.

PRICELESS.🔻 pic.twitter.com/PqvQQvS3Qg

— Kyle Becker (@kylenabecker) December 3, 2020