30. november sjøsatte Kinas marine (PLAN) et nytt 4.000 tonn sykehusskip – døpt Nanyi 12 – som primært vil tjenestegjøre i Sør-Kinahavet.

Det er den statlige kringkasteren China Central Television (CCTV) som rapporterte om hendelsen 1. desember, som ble videreformidlet av forsvarspublikasjonen Janes.

Nanyi omtales som en ny klasse av kinesiske sykehusskip bygget på Rongcheng Shidao-verftet, nær byen Weihai på Gulehavskysten. For USAs marine er disse skipene kjent som Anshen-klassen.

Skipene er 109 meter lange, med en høyde på 17 meter. De er utstyrt med et flydekk som sannsynligvis vil være egnet for bruk av et Z-8-helikopter. PLAN opererer allerede flere av disse helikoptrene, som er konfigurert for medisinsk evakuering. Det forventes derimot at sykehusskipet ikke vil være permanent utstyrt med dem, ettersom det ikke har en hangar.

Ifølge CCTV-reportasjen har skipet mer enn 100 senger, tre operasjonssaler, og er utstyrt med et bredt utvalg av medisinsk og diagnostisk utstyr, inkludert en CT-scanner. Skipets medisinske mannskap hentes fra personalet på marinehospitalet i den sørlige kinesiske byen Zhanjiang.

