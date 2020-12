annonse

Trump-kampanjen innleverte et nytt søksmål i Nevada på torsdag. De hevdet overfor dommeren at de har bevis på at mange døde personer hadde stemt og at tusenvis av stemmer er talt op dobbelt. Det er Fox News som melder dette.

Trump tapte Nevada med 33.596 stemmer. Resultatet ble sertifisert i forrige uke av guverøner og bekreftet av delstatens høyesterett.

Trumps advokat, Jesse Binnall, sa til dommer James Russell at 1,506 av stemmene var avlagt av personer registrert som avdødd.

Binnall sa også at 42.283 velgere stemte to ganger, 20.000 vcelgere manglet adresse i Nevada og 2.468 velgere hadde byttet adresse til en annen delstat.

Det republikanske partiet sier de har 8.000 sider med bevis som skal presenteres.

We have 20 binders containing 8,000 pages of evidence that will be presented in just a few minutes showing what took place this election in Nevada! pic.twitter.com/oOEpl4HCCW — Nevada GOP (@NVGOP) December 3, 2020

De hevder også å ha vitnemål fra flere som så at usb-minnepinner ble brukt som førte til at stemmetallene endret seg «i løpet av natten».

– Det betyr at midt på natten, kom stemmer til å dukke opp og forsvinne på disse stemmemaskinene som var brukt under forhåndstemming og på valgdagen.

Update: "We have testimony from multiple witnesses reporting that the usb drives used in the election would show that vote tallies changed overnight. That means in the dead of night, votes would appear or disappear on these voting machines during early voting and Election Day." — Nevada GOP (@NVGOP) December 3, 2020

Dommeren skal ha lovet å forsøke å komme med en kjennelse i løpet av fredag amerikansk tid.

