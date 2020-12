annonse

Verden blir mer utrygg nå om Biden gjør som han sier. Jeg er iallfall blitt mer redd nå.

Vel, Trump savnes ikke som person. Men politikkens hans savnes i stor del. Og særlig av en del av oss som ikke bor i USA. Han er en av få amerikanske presidenter som ikke startet en krig. Og han så iallfall hvor den største faren for verdenskrig ligger, nemlig i dagens regime i Iran.

Han var ikke så naiv at han trodde Iran ville overholde sin atomavtale med vesten. Men så naiv ser det dessverre ut til at Biden er. Videre har Trump gjort noe som alle så som en umulighet bare for ett år siden – å få til fredsavtale mellom Israel og flere arabisk-muslimske land som Emiratene, Bahrain og Sudan (og det sies at avtale med Saudi-Arabia også kommer snart). Dette har og får betydning også for Norge! For i disse fredsavtalene står det også skrevet at nå søker disse landene mot Vesten (USA og EØS) mer enn mot sine tidligere alliert Iran.

Når mange våpen har «reist» fra Iran gjennom Sudan til andre land for bl.a. å hjelpe IS så bør enhver forstå at slike avtaler også kommer oss i Norge til gode. Men dette er noe som Biden i beste fall er lunken til og ikke ser som så viktig! Hvorfor nevner ikke NRK og TV 2 noe om innholdet i disse avtalene? Utenlandske aviser snakker til og med om et paradigmeskifte når det gjelder Midt-Østen, men ikke ETT ORD om det her på berget! Er det fordi at de er redde for å si noe positivt om Trumps politikk og bare er opptatte av å angripe personen?

Ja, vi kan iallfall lure. Om Trump i mangt og meget var en raring, så gjorde han iallfall verden til et tryggere sted for både Norge, Israel og Europa. DET bør ikke glemmes!

Men Biden hva gjør han? Jo, han betoner isteden viktigheten av å få muslimer representert på ALLE nivåer i USA. DET er viktigere for han enn fred i verden. Og en ting til: Når Biden (og tidligere Hillary Clinton) snakker om fri abort så mener de ikke 3 eller 4 måneder som vi diskuterer i Norge. Nei, der går de for fri abort helt til termindagen. Så om fødselen starter før terminen og moren ombestemmer seg så kan barnet aborteres på vei ut om det skjer før termindagen. Ja, jeg har selv sett og hørt de si det på tv – men det vises selvsagt ikke i norske rikskanaler – da det kunne skade Biden og demokratene.

Helt til sist så får vi sende en medfølelse til TV 2s Fredrik Græsvik. Hva skal han jobbe med nå? Han har jo ikke gjort annet enn å sverte Trump i 4 år. Han og flere blir vel arbeidsledige nå? Men verre er det at verden er blitt mer utrygg.

