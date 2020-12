annonse

annonse

– Regjeringen bruker jo milliardene som fulle sjømenn.

Det sa Une Bastholm, til Dagbladet etter at regjeringen og Fremskrittspartiet (Frp) ble enige om statsbudsjettet for 2021 tirsdag kveld.

Partileder Bastholm mente man kunne brukt midlene på andre ting enn avgiftskutt på øl og tobakk.

annonse

Seniorrådgiver i Norsk Sjøoffiserforbund, Jens Folland, ble støtt og uttalte at det var «tungt å lese at partiledere bruker uttrykk som hører fortida til».

– Vi håper derfor at MDG og Une Bastholm kan ta avstand fra sin egen kommentar ved å unnskylde til sjøfolket, og at de unnlater å bruke liknende referanser i fremtiden, fortsatte han.

Det fikk Bastholm til å angre. Hun skal selv ringte til Maskinistforbundet for å be om unnskyldning.

annonse

– Jeg skjønte fort at jeg har sagt noe dumt som jeg ikke var klar over var støtende. Det der kommer jeg ikke til å si igjen. Dette handlet på ingen måte om mitt syn på sjøfolk som yrkesgruppe eller mennesker, og var rett og slett ukritisk bruk av et språklig uttrykk i en situasjon hvor jeg var veldig skuffet over regjeringens pengebruk i et avgjørende tiår for klima og grønn omstilling, sier Bastholm til Dagbladet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474