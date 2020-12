annonse

Ny vending i saken, men uvisst om det vil det overbevise skeptikerne.

Sent torsdag kveld under en høring fra Trumps advokater i Georgia fremkom det en video som viser fire personer bli igjen etter at alle andre har forlatt lokalet, og hente fire kofferter som var skjult bak en duk under et bord. Både Fox News og Breitbart skrev om saken torsdag kveld og fredag morgen, som rapportert av Resett.

Nå hevder tjenstemenn i Georgia at videoen fra Fulton county allerede er sjekket og at ingenting unormalt ble funnet.

Fulton County (fylke) i Georgia sertifiserte valgresultatet med 3 mot 2 stemmer fredag etter at toppbyråkrat (state secretary) Brad Raffensberger tilbakeviste videoen som angivelig viste ulovlig stemmeopptelling uten observatører tilstede, skriver Fox News.

The Fulton County Board of Registration and Elections avsluttet et møte fredag med å sertifisere resultatene. Store deler av møtet ble viet til videoen som gikk viralt torsdag, som hevdet å vise valgmedarbeidere i fylket som telte opp falske stemmer («illegally stuffing ballots»). Beskrivelsen som ble gitt var at videoen skulle vise fire personer som ble igjen etter at alle andre har forlatt lokalet, og hente fire kofferter som var skjult bak en duk under et bord.

This EXPLOSIVE fraud is ORGANIZED. People do not spontaneously conceal cases of ballots in a counting room to be counted later in secret. It requires money, logistics & leadership – like Stacey Abrams' group that's already under investigation. Who's running this operation? pic.twitter.com/0xOaTTcnnX — Rep. Jody Hice (@CongressmanHice) December 3, 2020

Ifølge advokaten som presenterte videoen under høringen i Georgia på torsdag, Jackie Pick, kunne edsvorne erklæringer fra to republikanske valgobservatører bekrefte dette.

Men nå hevder en «høytstående kilde» ved Raffensbergers kontor til Fox News at «videoen har blitt etterforsket og at påstander om at de viser valgsvindel er funnet å være grunnløse». Det blir samtidig hevdet at Fulton County hadde utnevnte valgobservatører til stede «hele tiden», en praksis som hadde vært implementert helt siden juni.

Kildene avviser også påstandene om at stemmesedlene var stappet ned i «kofferter» som en av valgmedarbeiderne da angivelig skulle ha dratt frem fra under et bord i videoen. Kildene sier at bildene viser at stemmesedlene lå i den typen bokser som de var ment å ligge i.

Georgias valgsjef Gabe Sterling delte en faktasjekk-artikkel fra et byrå som kaller seg Lead Stories i en tweet på torsdag. Han skriver at «Den 90-sekunders videoen og valgmedarbeidere i State Farm arena som angivelig viser valgsvindel ble sett gjennom i sin helhet (flere timer) av våre valgetterforskere. Den viser normal stemmeprosessering. Her er faktasjekken på det, skriver han.»

The 90 second video of election workers at State Farm arena, purporting to show fraud was watched in its entirety (hours) by @GaSecofState investigators. Shows normal ballot processing. Here is the fact check on it. https://t.co/HVJsvDjDvi — Gabriel Sterling (@GabrielSterling) December 4, 2020

