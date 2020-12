annonse

To menn er tiltalt for å en knivstikking under et ran i Oslo sentrum i mars i år.

Det fremgår av tiltalen at de tre var maskert med munnbind da de ranet en mann utenfor et gatekjøkken ved krysset Osterhaugs’ gate-Storgata i Oslo på kvelden 11. mars i år. Ranerne fikk med seg en mobiltelefon. Under ranet ble mannen påført syv knivstikk, og han ble blant annet skadd i leveren og en lunge.

Tilstanden til mannen ble betegnet som alvorlig da han ble funnet med stikkskader ved Sinsen.

To menn i 20-årene tiltalt er nå tiltalt for drapsforsøk på mannen. I tillegg er en mann i 30-årene tiltalt for å ha deltatt i ranet. Det heter i tiltalen at gjerningsmennene forsøkte sistnevnte å stoppe de to andre da de overfalt ransofferet.

De to som er tiltalt for drapsforsøk, er også tiltalt for et annet ran i Brugata en uke tidligere.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som starter i Oslo tingrett 16. februar.

