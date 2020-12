annonse

Det var en offensiv Trump som talte fra Det hvite hus på onsdag. Han mente det var massivt juks. Men tror han på det selv?

Trump gikk like aktivt ut som sine egne advokater. Han henviste til vitnene. Han holdt frem plansjer som viste plutselige økninger i stemmetallene for Biden. Demokratene hadde planlagt dette lenge, var budskapet han hamret inn.

Kampen om sannheten foregår ikke (bare) i rettssalene nå. Selv om Trump også nevnte høyesterett og nok hadde et budskap dit.

Det er liten tvil om at Giuliani og Trump når frem til mange. For vitnene blir ikke motsagt i den settingen som er. Folk som i utgangspunktet mener Trump er troverdig tenker som så: «Disse vitnene står frem og sier det er juks. Da må det være juks.» Og de får bare sine mistanker bekreftet ved at mediene ikke skriver om det og når Facebook og Twitter flagger opplysninger som fake news.

Det er ikke godt om Trump tror på det han sa selv. På et tidspunkt sa han følgende: «hvis vi har rett om svindelen, kan ikke Joe Biden bli president. Vi snakker om hundretusenvis av stemmer. Vi snakker om antall som folk ikke har sett maken til før.»

«if we are right about the fraud, Joe Biden can’t be president. We’re talking about hundreds of thousands of votes. We’re talking about numbers like nobody has ever seen before.»

Han sa altså innstukket i en 46 minutter lang tale som var nokså bombastisk: «hvis vi har rett». Jeg tror ikke det var helt tilfeldig at han sa nettopp «hvis».

For dette er påstander, ganske ville og voldsomme påstander, som, hvis de er riktige, er den største forbrytelsen mot demokratiet i USA eller noe annet vestlig land.

Det er, som jeg har sagt før, usannsynlig at noe så systematisk og massivt faktisk har skjedd. Trump tror neppe på det selv.

Så hvorfor sier han det, da?

Trump vet at han har mange tilhengere, mange millioner av tilhengere som har satt sin lit til ham. Dette er folk som mistror systemet. De er villige til å tro hva som helst om sumpen, den dype staten og demokratene. De vil følge Trump i tykt og tynt. Og de er mange, i USA og utenfor.

Disse tilhengerne vil være en politisk og økonomisk kraft i mange, mange år. Og de vil være et redskap for Donald Trump. Og det er som et symbol på outsideren som kjemper heltmodig mot de onde, etablerte kreftene at Trump vant valget i 2016. Og den rollen kan han ta med seg videre.

For kampen er ikke slutt. Flere rådgivere har sagt at Trump vurderer å stille på nytt i 2024. Da må han ha en «story» å omgi seg med. At han ble snytt for sin rettmessige seier i 2020 vil være en del av nettopp det.

Trump er ikke dum, han tenker fremover. Og skulle han ikke stille i 2024, vil han likevel måtte ta en fight. Som han også indikerte, er han forberedt på at den neste administrasjonen vil sette justismyndighetene og påtalemakten etter ham. Han er sårbar gitt sitt omfattende forretningsimperium. Han trenger den politiske innflytelse det gir å ha folk i ryggen. Andre republikanske politikere vil måtte ta hensyn til Trump. Trump kan avgjøre valg i fremtiden med sine tilhengere i tykt og tynt, selv om han ikke stiller selv.

Men hvis han ikke tror på det han selv påstår om valgjuks, er det et kynisk spill med USAs fremtid som skjer. Såpass må vi som har ment at Trump var bra for USA og verden, innrømme.

For mange vil heretter miste enda mer av den allerede skjøre tilliten de hadde til systemet. De vil tro på Trump, Giuliani, og Sidney Powell. Hvis du ikke stoler på at det du stemmer teller som avgitt, hva i alle dager er igjen av «demokratiet»? Huset er virkelig i ferd med å brenne ned.

Det er som vi står ved en avgrunn akkurat nå. Uansett hvor mye Jim Acosta og CNN tror at Trump bare vil være en «another crackpot on Twitter» etter 20. januar, er det neppe sant. Det finnes mange, mange mennesker som heller tror på Trump enn på CNN.

En ting er hvordan påstandene om massivt valgjuks ryster hele samfunnet i føyninger og samhold, men det kan også bli en ekstra taktisk utfordring for Trump og republikanerne selv. For det er i størst omfang deres velgere som nå mister tro på valgsystemet. Det er Trumps velgere som tror på Trump. Og hvis folk ikke tror at stemmene deres teller med uansett, men blir «overført» til en annen kandidat, hvorfor skal de da stemme i fremtiden?

Jeg vet ikke om Trump har tenkt så langt som hvordan han skal vinne neste valg, men det er heller ikke så langt unna. Den 5. januar skal de to senatsplassen fra delstaten Georgia avgjøres i et omvalg. Det er flertallet i Senatet som da står på spill.

Det er et veldig viktig valt. Hvis demokratene vinner Senatet også, i tillegg til Representantenes hus og presidentskapet, er det knapt opposisjon igjen de neste 2-4 år.

Trump selv sa i talen at det var viktig at de to republikanske sentorene fra Georgia ble valgt. Men kommer republikanske velgere til å møte opp etter det de har hørt om valgjuks inntil nå?

Trump gamler. Det står mye på spill.

