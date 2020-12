annonse

Groruddalen Oslo, en 15-åring er siktet for drapsforsøk med kniv, men hans forsvarsadvokat hevder at det var selvforsvar.

Avisa Oslo skriver at det angivelig skal ha vært en langvarig konflikt mellom 15-åringen og 14-åringen.

– Jeg vil anta at det har vært en form for konflikt mellom de to. Men min klient mener at han handlet i selvforsvar, sier 15-åringens forsvarer, advokat Bjørn Rudjord.

Det oppsto en slåsskamp mellom de to på Lindeberg, der 14-åringen fikk alvorlige skader etter bruk av kniv. 15-åringen ble deretter pågrepet og satt i en ukes varetekt med brev- og besøkskontroll i høysikkerhetsfengsel for mindreårige innsatte.

Ofret den 14 år gamle gutten er nå utenfor livsfare, men er fremdeles på sykehus. Hans forsvarer avviser forklaringen om selvforsvar.

– Ut ifra det min klient har sagt til meg var det ikke selvforsvar, sier Ulstrup, som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer i saken.

