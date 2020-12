annonse

Vil ha uavhengig revisjon.

I vippestaten Arizona, som Demokratenes presidentkandidat Joe Biden formelt har vunnet med en overvekt på 10.457 stemmer, besluttet de folkevalgte i delstatsforsamlingen fredag at Dominions programvare og utstyr bør undersøkes.

– Det gleder meg å høre at Maricopa County Board of Supervisors støtter gjennomføring av en uavhengig revisjon av [Dominions] stemmeprogramvare og -utstyr, sier Arizona-senator Michelle Ugenti-Rita, som understreker viktigheten av at velgerne har tillit til systemet.

Ugenti-Rita får bifall fra sin kollega Warren Petersen i Representantenes Hus i Arizona, som mener «svært mange velgere tror at svindel fant sted, og med antallet uregelmessigheter er det lett å forstå hvorfor». Dominion beskyldes for å ha tilrettelagt for stemmesvindel.

Responsen fra Donald Trump lot ikke vente på seg. Presidenten takker både senatsleder Karen Fann og leder for Representantenes Hus Russell Bowers for beslutningen, og er sikker på at kontroll av signaturer på poststemmene «lett vil gi oss delstaten».

Thank you to Senate President Karen Fann and House Speaker Russell Bowers – and all, for what you are doing in Arizona. A fast check of signatures will easily give us the state. Votes against have been reduced to a very small number! https://t.co/NIGpkJHyoY pic.twitter.com/gJIozjtyES — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

Likevel heller Bowers kaldt vann i blodet på dem som tror granskningen vil endre resultatet hvis valgfusk påvises. Delstatsforsamlingen har nemlig ingen kompetanse til å omgjøre stedfunnen sertifisering av valgresultatet, som eventuelt må underkjennes av domstolene.

Inntil videre har Trump-kampanjen bare presentert «teorier, ingen beviser», mener Bowers ifølge Breitbart. I en uttalelse skriver Bowers følgende:

– Ingen valg er uten feil, og hvis det fantes beviser for ulovlige stemmer eller uriktig opptelling av stemmer, stipulerer loven i Arizona prosessen for å bestride valget: et søksmål i henhold til delstatslov. Men loven tillater ikke at lovgivende forsamling reverserer et valgresultat.

– Som konservativ republikaner liker jeg ikke resultatene fra presidentvalget. Jeg stemte på president Trump, og jobbet hardt for å få ham gjenvalgt. Men jeg kan ikke og vil ikke være med på at vi krenker gjeldende lov ved å endre utfallet av et sertifisert valg.

