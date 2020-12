annonse

Ingen ny leting skal gjøres, og oljeutvinningen skal avvikles helt innen 2050.

E24 skriver at et flertall i Folketinget har besluttet at Danmark ikke skal starte ny leteboring i Nordsjøen. All oljeuvinning avvikles inne 2050. Danmark er rangert som EUs største oljeprodusent, men internasjonalt ligger de 40 plass.

– Den står godt sammen med beslutningen om å bli fossilfrie i 2050, sier den danske klimaminister Dan Jørgensen (S).

Klimaaktivister er fornøyd.

– Dette er et utrolig viktig signal fra et oljeproduserende land til alle andre. At det nok er enklere for Danmark enn Norge å sette en sluttdato, burde virkelig ikke bli en sovepute for politikerne her hjemme, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Han mener at olje aldri vil bli lønnsomt igjen, og at flere oljelisenser kan føre til at vi taper mye penger. MDG er også enig at Norge bør slutte med olje å heller tenke på våre barn:

– Det er historisk at regjeringen i et av våre nærmeste naboland nå slår fast at det ikke lenger en hensiktsmessig å lete etter mer olje. Stadig flere ser at leting etter enda mer olje og gass er uforenelig med en ansvarlig klimapolitikk som tar hensyn til barnas framtid, sier partileder Une Bastholm i MDG.

Det er forøvrig lite olje igjen på danske felt. Inntektene fra oljeproduksjon i 2019 var kun 5,9 milliarder danske kroner.

