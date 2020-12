annonse

Klimaaktivistene i Extinction Rebellion har gjort seg bemerket for sine aksjoner.

De har forstyrret Stortinget, limt seg fast på vinduer og dører samt forstyrret morgentrafikken slik at mange har kommet for sent på jobb.

Men dette har ikke vært kostnadsfritt. Mang en gang har de ikke etterfulgt politiets pålegg, og har derfor blitt innbrakt til arresten. Der har de blitt sittende og deretter blitt bøtelagt.

– Politiet i Oslo gir 19.000 kroner i bøter og tolv timer på glattcelle for å demonstrere i trafikken. I andre europeiske land blir man kjørt bort uten tiltale. Hvorfor er Norge så annerledes?, spør talsperson for Extinction, Dag Kolstø i Klassekampen.

Kolstø sier at han var en av dem som ble arrestert og tiltalt for å blokkere trafikk i morgentimene. Da ble han arrestert, og satt på glattcelle i tolv timer, så fikk han en bot på 19.000 kroner. Han forteller at det var en årsak til blokkeringen.

– Vi blokkerte trafikken for å vekke oppsikt og for å vise myndighetene hvor mange som desperat ønsker at vi skal stanse olje- og gassvirksomheten i landet vårt, skriver han, og legger til:

– De som ikke fulgte pålegget ble kjørt til arresten der de tilbrakte dagen på glattcelle. Etter at alle de 53 arresterte hadde fått bøter var bøtesummen på over én million kroner.

Talspersonen mener at når politiet setter klimaaktivister i isolasjon i over 12 timer, for så å gi dem bøter. Så er det ingen tvil om at det gjør det for å virke avskrekkende.

– Spørsmålet er om det sømmer seg for et demokrati å skremme borgere fra å delta i fredelige demonstrasjoner for å uttrykke seg kritisk overfor statens politikk.

