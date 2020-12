annonse

Den franske regjeringen tvangsoppløser en aktivistgruppe etter ordre fra president Macron, med begrunnelse i at gruppen fremmer politisk islam.

«I samsvar med instruksjonene fra republikkens president ble CCIF oppløst i Ministerrådet», skrev innenriksminister Gérald Darmanin på Twitter onsdag.

Conformément aux instructions du Président de la République, le #CCIF a été dissous en Conseil des ministres.

Depuis plusieurs années, le CCIF conduit avec constance une action de propagande islamiste, comme le détaille le décret que j’ai présenté en conseil des ministres. 👇 pic.twitter.com/W0SiDzORs4 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2020

CCIF står for Collectife contre l’islamophobie en France – Kollektivet mot islamofobi i Frankrike. Organisasjonen ble startet i 2003 og skal tilby støtte til de som er ofre for det som påstås å være islamofobi. CCIF ble imidlertid erklært for å være «islamistisk» og for å jobbe mot republikken, av innenriksminister Darmanin.

Legitimerte islamisme

CCIF har markert seg i det franske samfunnet ved å propagandere for hijab og burkini. Gilles Kepel, som er en fransk spesialist på islam, har anklaget organisasjonen for å forsøke å skjule Frankrikes problem med terror, og for å ha fremstilt Frankrike som et «gulag for muslimer».

2. desember ble derfor CCIF oppløst i det franske Ministerrådet.

Så hvor det bar

Etter Darmanins uttalelser i november, kunngjorde foreningen først at den selv hadde oppløst seg, og at hovedkvarteret og aktiviteter var flyttet til utlandet. Dette holdt ikke for franske myndigheter.

– Vi kan ikke godta en fasadeoppløsning, og vi må derfor sette en stopper for denne handlingen, sa regjeringens talsperson, Cabriel Attal.

CCIF mener at innenriksministeren forsøker å tekkes «ekstreme» på høyresiden.

