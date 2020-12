annonse

Terroren skal være en hevn for de nylig publiserte Mohammed-karikaturene i kjølvannet av halshuggingen av den franske ungdomsskolelæreren Samuel Paty.

Breitbart melder at en tidligere MI6-agent som spionerte på al-Qaida har advart om at en leder for terrorgruppen Islamsk stat (IS) planlegger flere angrep mot Europa i løpet av juletiden.

På en nettbasert konferanse om sikkerhet i London, fortalte agenten at planer om å begå terrorhandlinger i Europa klekkes ut i islamistiske områder i Libya og Nord-Syria. Planene skal bli koordinert av den notoriske IS-lederen Abu Omar al-Shishani.

Al-Shishani, opprinnelig fra Georgia, ble meldt drept i et amerikansk luftangrep i 2016, men det antas imidlertid at han fortsatt lever og opererer ut av Syria.

– Bekymringen er at Shishani, ifølge folk som kjenner ham, planlegger å hevne karikaturene av profeten Mohammed i steder som Tyskland, Storbritannia og Frankrike rundt juletider, sa han.

– Jeg kommer ikke med gode nyheter, men vi trenger å være bekymret for terrorbølgen som kommer fra Nord-Syria og Libya til jul i år, la han til.

Jihadistene vil bli sendt til Europa fra Syria via Tyrkia eller over Middelhavet fra Nord-Afrika, og planlegger å utnytte løftet av coronarestriksjoner over jul for å iverksette sine terrorangrep.

