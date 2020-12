annonse

I mer enn to uker nå har det vært liv og røre i Resetts kommentarfelt.

Mange syntes lite om at redaktør Lurås på kommentarplass mente beskyldningene fra Sidney Powell om massivt valgjuks av millioner av stemmer gjennom programvaren Dominion, var lite troverdig.

Og en kommentarartikkel på fredag har ytterligere opprørt mange. Der skriver Lurås at det var «en offensiv Trump som talte fra Det hvite hus på onsdag. Han mente det var massivt juks. Men tror han på det selv?»

Nei, mener Lurås med henvisning til Powells anklager. At millioner av stemmer er endret i en konspirasjon som må involvere tusenvis av menneskers viten, er ikke troverdig. Lurås mener Trump heller ikke tror på det.

Kommentaren til Lurås inneholder også en analyse av konsekvensene:

For mange vil heretter miste enda mer av den allerede skjøre tilliten de hadde til systemet. De vil tro på Trump, Giuliani, og Sidney Powell. Hvis du ikke stoler på at det du stemmer teller som avgitt, hva i alle dager er igjen av «demokratiet»? Huset er virkelig i ferd med å brenne ned.

Det er som vi står ved en avgrunn akkurat nå. Uansett hvor mye Jim Acosta og CNN tror at Trump bare vil være en «another crackpot on Twitter» etter 20. januar, er det neppe sant. Det finnes mange, mange mennesker som heller tror på Trump enn på CNN.

En ting er hvordan påstandene om massivt valgjuks ryster hele samfunnet i føyninger og samhold, men det kan også bli en ekstra taktisk utfordring for Trump og republikanerne selv. For det er i størst omfang deres velgere som nå mister tro på valgsystemet. Det er Trumps velgere som tror på Trump. Og hvis folk ikke tror at stemmene deres teller med uansett, men blir «overført» til en annen kandidat, hvorfor skal de da stemme i fremtiden?

Men disse analysene blir lite bemerket i kommentarfeltet. Etter noen få timer var det allerede kommet mer enn 400 kommentarer under artikkelen. Og de tok i hovedsak for seg utgangspunktet: Har det vært massivt valgjuks eller ikke? Er Trump snytt for seieren på grunn av systematisk juks med hundretusenvis og millioner av stemmer?

Ja, mener svært mange – og helt klart flertallet av de som kommenterer. Og fra den slutningen, rettes også skytset mot redaktøren av Resett:

– Så Lurås mener at 300.000 stemmer som kom i løpet av 90 sekunder som en peak hvor bare 2000 var til Trump er normalt. Nå skuffer du Lurås, skriver Per Olav Olsen i en post som har fått 50 upvotes og ingen downvotes.

– Herregud, nå venter jeg bare på at Lurås begynner å promotere «klimakrisen» og åpne grenser. Han har blitt helt MSM, skriver «styrmannen».

– Lurås mener tydeligvis at ALLE som vitner om massivt valgfusk lyver. Hvor troverdig er det? skriver «GIXXER», som har fått 84 upvotes.

– Lurås har en lei tendens til å stole litt for mye på systemet. Når systemet etterforsker Trump for russisk innblanding må det være noe der. Ellers hadde han ikke blitt etterforsket. Valgfusk i USA? Nei det går ikke for systemet virker ikke slik. Nesten litt naivt, skriver “fleinkantarell”.

– Å lese Lurås` sine politiske analyser er som å gå seg bort i en av løgn-artiklene til Faktisk.no, overveldende bias og spekulative konklusjoner, skriver «Corona-svindelen».

– Når man ser på alle løgnene, manipulasjonen og faktisk for søk på statskupp fra demokratenes side siden 2015, så mener jeg at det er stor sannsynlighet for at det har foregått/pågår massivt valgjuks, skriver «Feliciano»

– Jeg mister respekt for Resett omtrent hver gang Lurås skriver noe som helst, kanskje han bør søke jobb hos VG eller Dagbladet, skriver «Dommen».

– Det eneste som kan redde Resett nå, er offentlig pressestøtte, skriver Jan Herdal.

– Lurås favner bredt om dagen. Han er blitt Demokratenes demagog, liberalismens løpegutt og kommunismens korrespondent. Alle skal med, skriver «Barley».

– Tullebukk

Men det er også en god del som tar Lurås og Resett i forsvar.

– Tullebukk. Resett er det beste i media i Norge i dag. Men kommentarfeltet er dessverre gjennomsyret av mentalt forstyrrede konspirasjonsteoretikere, skriver «PANAMAN» som svar til «GIXXIR».

Og hva skjer med økonomien i Resett?

For to dager siden skrev Lurås om situasjonen i artikkelen Kroken på døra i 2021, eller ikke: Hvordan går det økonomien i Resett? Han opplyste at det så langt var underskudd for 2020, men at man med normalt økte juledonasjoner lik tidligere år var mulig å gå i balanse for første gang siden oppstart i 2017.

«Vi kan klare det, selv om del av våre lesere nå straffer oss for vår dekning av Dominion-saken ved å kutte støtten. Men vi kan ikke oppgi å formidle det vi tror er sant. Vi er en nettavis som skal være et alternativ til MSM og ikke et PR-byrå for en bestemt sak,» skrev han.

Men hva blir nå konsekvensene?

Kutt i støtten

Enkelte i kommentarfeltet er nådeløse og sier de ikke lenger vil støtte Resett:

– Støtten stoppet! Angrer ikke! skriver «SlåttAvLyset».

Men andre skriver at de vil fortsette å støtte Resett.

– Jeg kommer til å støtte den nettavisen samme hva som en motvekt til MSM ,

selv om jeg er ikke helt enig med Lurås her. Men man kan jo ikke dolke den nettavisen i ryggen for godt økonomisk ellers så vinner MSM på dette , som vil fryde seg grassat i hjel over dette tapet der, skriver «Bitten».

– Enig med deg. Man kan ikke alltid regne med å være enig med alt som blir skrevet her inne og vi trenger å tviholde på de få alternative nettavisene vi har. Min månedlige støtte blir stående, skriver «Elise E» som svar til Bitten.

Høy takhøyde

Og det er også de som bemerker at det tross alt tillates frie ytringer i kommentarfeltet, også uenigheter med redaktøren.

– Enn så lenge får vi her i Resett lov til å si 2 + 2 = 4. Orwell hadde en setning om det, i Nittenåttifire, skriver John Magne Trane.

– Høy temperatur

Lurås sier selv i en kommentar til Resett at han følger med på kommentarfeltet og lærer mye av reaksjonene.

– Jeg står ved det jeg mener om Powells påstander. At det forøvrig kan ha vært juks og uregelmessigheter har jeg da heller ikke benektet, tvert imot. Det jeg er tvilende til er om det dreier seg om millioner av stemmer og at det i det omfang er gjort med hensikt. Men det ser ut som mange ikke har fått med seg at jeg har skrevet og sagt det, svarer Lurås.

Han sier også at Resett «må tåle å høre kritikken fra egne lesere» og likevel rapporterer nyhetene ærlig og oppriktig.

– Vi må gi de analysene vi mener er riktig. Jeg er vant med å bli kritisert i hovedstrømsmediene og skal tåle det samme fra våre lesere, sier han og legger til at meningsbrytninger er nødvendig.

– Etterspillet av valget er langt fra over. Hvis bevisene på massivt fusk kommer på en overbevisende måte, skal jeg absolutt erkjenne at jeg tok feil i mine analyser, sier Lurås.

