Politiet etterlyser vitner, etter at en kvinne ble slått og ranet utenfor en Kiwi-butikk på Holter i Nannestad lørdag formiddag.

Politiet ble varslet om hendelsen på Holter i Nannestad ved 11-tiden.

– En dame ble slått til og fratatt et bankkort. Politiet anser dette som et ran og ønsker at vitner til hendelsen tar kontakt, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

#Holter #Åsgreina Ca kl 1100, utenfor Kiwi , ble en dame slått til og fratatt et bankkort. Politiet anser dette som et ran, og ønsker at vitner til hendelsen tar kontakt på tlf 02800. — Politiet i Øst (@politietost) December 5, 2020

