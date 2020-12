annonse

På 80-tallet drev høyresida i USA en kampanje som gikk ut på å anklage USAs ledende medier for å være venstrevridde (som om USAs ledende medier noensinne har gått inn for sterke fagforeninger, gode sjukelønnsordninger og andre typiske krav fra arbeidsfolk).

Meningen var å presse mediene til å bli mer høyrevridde enn de var fra før. Kampanjen var etter manges mening vellykket.

Det synes som om MIFF og andre Israel-venner har tatt i bruk samme taktikk for å presse norske medier til å bli like Israel-servile som USAs medier. I Resett 29. november også Alf R Jacobsen.

Les også: NRK og NTB bærer tungt ansvar for antisemittiske holdninger

De som har lest hva jeg tidligere har skrevet og sagt for Resett vet at jeg er høyst kritisk til norske medier. Men det betyr ikke at all kritikk av dem henger på greip og Alf R Jacobsens artikkel skyter laaaaangt over mål. Han presterer blant annet å si at NRK og NTB bærer «et tungt med-ansvar for spredning av antisemittiske holdninger i befolkningen». For det første er ikke jødehat utbredt i Norge, men noen har interesse av å overdrive både det problemet og andre former for rasisme i et av verdens minst rasistiske land. Israel/sionistene overdriver omfanget av jødehat for at Israel lettere skal kunne fortsette, helst utvide okkupasjonen av syrisk og palestinsk territorium, samt stjele deres ressurser. Og de prøver å avskaffe all kritikk av Israel ved å sidestille det med jødehat. Nå har altså Jacobsen slått seg sammen med dette hyklekoret.

Les også: Den palestinske korrupsjonen ingen snakker om

«Israels fiender er gode på manipulering og politisk krigføring», påstår Jacobsen. Det kan tenkes. Men det samme gjelder Israel. Forskjellen er at Israels fiender med Iran og Syria i spissen ikke eier et eneste medie av betydning i Norge/Vesten. Israel har på sin side storparten av vestlige medier på sin side. Også norske, blant annet på den måten at de underraporterer om Israels daglige overgrep mot palestinerne i Gaza. Dette har Ship to Gaza Norway dokumentert gjennom flere annonser i Klassekampen denne høsten hva gjelder NRKs dekning. Israel har også lyktes med å lure mange til å tro at konflikten mellom Israel og palestinerne skyldes religion når den faktisk dreier seg om retten til landområder, noe som viser hvor god Israel er på det Jacobsen beskylder Israels fiender for, nemlig manipulering og politisk krigføring.

Les også: Med Israel for Fred raser mot Brundtland og andre topp-politikeres Israel-kritikk

Jacobsen presterer videre å påstå at NRK, NTB og andre norske medier bedriver demonisering av Israel. Men alle som følger med vet hvilke land og ledere som blir demonisert av norske medier. Det er fortrinnsvis Russland/Putin og Syria/Assad og Kina. Tidligere var det sånne som Venezuelas Maduro, Libyas Gaddafi og Iraks Saddam Hussein. Israel-dekningen også har vært kritisk til tider, men da har Israel fortjent det og demonisering kan det i alle fall ikke kalles.

Jacobsen hevder også at det bedrives pro-arabisk propaganda i norske medier. Men hva pokker sikter han til? Tvert i mot har araberland som Libya og Syria fått svært hardhendt behandling i norske medier, og til en viss grad Saudi Arabia. Men det finnes også arabiske land som slipper billig unna, diktaturer som har vennlige forbindelser til Norge/Vesten og som nylig har sluttet fred med Israel. Og det er ingen andre enn Israel som har skylda for at Israel okkuper Vestbredden, Jacobsen. Samt syriske Golanhøyden.

Les også: Alf R. Jacobsen mener Halvor Fosli har skrevet årets beste bok

Jacobsen anklager norske journalister for å ha blitt lurt av anti-israelsk propaganda. Men sjøl lener han seg helt og holdent på propagandaen fra den ekstremt pro-israelske Conrad Myrland som siden 2007 har vært heltidsansatt for MIFF (Med Israel For Fred), som er Israels antagelig viktigste norske talerør og som sier at de «arbeider for å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk». MIFF er i sin fulle rett til å gjøre det. Men det er IKKE en nøytral og objektiv organisasjon vi snakker om. MIFF og Myrland leter på heltid med lykt og lupe etter alt som tjener Israels sak. Og det inkluderer sverting av alt og alle som kritiserer Israel, deriblant NRK og NTB. Slik har Jacobsen etter alt å dømme også blitt lurt til å tro at palestinerne og palestinerne alene har skylda for at det aldri har blitt noen fredsavtale.

