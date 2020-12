annonse

En mann fra Drammen døde på Oslo universitetssykehus etter en trafikkulykke i Stor-Elvdal torsdag. En kvinne døde også i ulykken.

– Politiet bekrefter at en mann i 20-årene fra Drammen døde etter en trafikkulykke på riksvei 3 i Stor-Elvdal torsdag 3. desember, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding lørdag kveld.

Operasjonsleder Dyre Antonsen sier til NTB at politiet fikk melding om at mannen var død lørdag, men at han ikke vet når mannen døde.

– Mannen var innlagt på Oslo universitetssykehus Ullevål, sier Antonsen.

Nødetatene fikk melding om kollisjonen mellom et vogntog og en personbil i Stor-Elvdal mellom Rasta og Opphus klokka 16.58 torsdag ettermiddag.

En kvinne i 20-årene fra Lier ble bekreftet død samme dag. Bortsett fra de to som døde, var det ytterligere to personer som satt i personbilen. Antonsen sier at han ikke vet noe om tilstanden til disse personene.

