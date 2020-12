annonse

annonse

Greit nok, så er vi enige i at Norsk Sjøoffiserforbund bør rulle inn årene og skjerpe seg. Å bli krenket for noe som de selv sier hører fortiden til, er selvsagt bare tull.

Vi snakker om partileder Une Bastholm i MDG som i en kommentar til enigheten mellom Frp og regjeringen uttalte: «Regjeringen bruker jo milliardene som fulle sjømenn.»

Først og fremst er det et ordtak vi snakker om her, som til de grader var tilfelle før i tiden. Det er jo ikke slik i våre dager, noe som burde være åpenbart og som ikke bør krenke noen som helst. Hvis man skulle bli krenket av noe her, så må det jo være MDG.

annonse

Hvem er de til å kritisere andre for pengebruk som ønsker å heve skatter og avgifter med 32,5 milliarder kroner? Med en slik politikk så ville ikke de fulle sjømennene ha noe å bruke i det hele tatt. Bastholm mener at det skal svi skikkelig å forurense, men det hun og MDG legger opp til her er jo at man ikke bare svir seg, men regelrett brenner opp.

Men seniorrådgiver i Norsk Sjøoffiserforbund, Jens Folland, blir altså støtt av at Bastholm bruker et gammelt ordtak. «Det er tungt å lese at partiledere bruker uttrykk som hører fortida til», uttaler han.

Les også: MDG logikk: Hvorfor slakte den stakkars grisen når man bare kan gå i butikken å kjøpe bacon?

annonse

Nå er det slik at MDG hører fortiden til, så hvorfor ikke bruke uttrykk som også er fra fortiden? Bastholm selv beklager jo ordbruken. Hva annet kan hun gjøre, innsmurt som hun er i politisk korrekthet og med skyggelapper av universal størrelse?

Dette burde virkelig Folland ha holdt seg for god til. Hvis han skal bli krenket over ting som Bastholm sier, så vil han ikke få annet å gjøre. MDG er en stor krenkelse i seg selv. Ekstreme fanatikere som tror at de skal redde planeten. En høyere topp av hysteri finnes ikke. De politiske partiers Mount Everest når det kommer til galskap satt i system.

Men forurensing er et problem som man skal ta seriøst. Det å utvikle teknologi som gjør at mennesker forurenser mindre, samt finne alternative energikilder, er et arbeide som er både viktig og riktig.

Men det må skje under ledelse av ansvarlige. Ikke uanstendige politikere som bruker folks skattepenger slik som fulle sjømenn brukte penger før i tiden.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474