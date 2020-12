annonse

Visepresident Mike Pence holdt folkemøte i Georgia fredag og kom med en bønn til velgerne om å sikre flertall i Senatet.

– Jeg vet dere har deres tvil om valget 3. november, og jeg hører faktisk folk si: Ikke stem. Men kjære landsmenn, hvis dere ikke stemmer, vinner de, sa Pence.

Ifølge Breitbart var dette en henvisning til Lin Woods oppfordring til republikanerne om å ikke stemme før valgsystemet var sikkert. Wood arbeider med Sidney Powell om anklagene mot Dominion.

– Hvis dere ikke stemmer, er det ingenting som hindrer Chuck Schumer og Nancy Pelosi fra å kutte i forsvaret, øke skattene, og kjøre gjennom den agendaen til den radikale venstresiden.

– Dere må «kjempe for integriteten til våre valg…Vi behøver at dere stemmer, Georgia.

Les også: Dagbladet synes hets mot Mike Pence er morsomt: – Han er full av dritt

Hittil har republikanerne fått 50 seter i Senatet, mens demokratene har 48. Hvis demokratene tar begge de to plassene fra Georgia, blir det 50-50 – og da vil det være visepresidenten som får den avgjørende stemmen i saker som havner 50-50 i stemmetall. Det er dette republikanerne frykter.

I sin tale fra Det hvite hus onsdag kveld langet Trump ut mot valgjuks, men oppfordret likevel sine støttespillere til å stemme i Georgia 5. januar på de to republikanske kandidatene. Det var helt nødvendig å sikre flertall i Senatet, sa Trump.

Etter Georgias litt spesielle valglov må en kandidat få mer enn 50 prosent av stemmene i første runde, ellers blir det omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. Ingen fikk mer enn 50 prosent i hver av de to konkurransene som nå løper om de to senatsplassene.

Svært tett

Georgia har vært gjenstand for to omtellinger etter at resultatene viser så lite som 10.000 stemmers overvekt for Joe Biden. Det har kommet anklager fra Trumps advokater om valgjuks, og også advokatene Sidney Powell og Lin Wood har levert inn søksmål. Alle er så langt avvist.

Men anklagene om valgjuks har medført en viss frykt for at republikanske velgere vil holde seg borte når de to omvalgene til Georgias to plasser i Senatet skal avgjøres 5. januar.

Lin Wood har endog oppfordret republikanske velgere til ikke å stemme på partiets kandidater Kelly Loeffler og David Perdue inntil delstaten endrer valgsystemet og gjør det sikker, skriver The Blaze. Det har fått senator Ted Cruz til å reagere og kalle Wood for en «klovn».

I don’t know who this clown is, but anyone saying America would be better off w/ Chuck Schumer as Majority Leader—producing huge tax increases, the Green New Deal, massive amnesty & a packed Supreme Court destroying the Bill of Rights—is trying to mislead the people of Georgia. https://t.co/jtEPT2UtzF — Ted Cruz (@tedcruz) December 3, 2020

Donald Trump er ventet til Georgia på lørdag for å holde et folkemøte til støtte for de to republikanerne.

På fredag ble denne støttemeldingen tvitret fra Team Trump.

Vice President @Mike_Pence: We need #Georgia to send two great senators back to a Republican majority in Washington pic.twitter.com/JeMw5O8aVC — Team Trump (@TeamTrump) December 4, 2020

