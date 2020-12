annonse

Dagens BBC har lenge, som NRK, frontet venstresiden. Nå streiker de ansatte fordi de har fått en ny sjef som vil det annerledes, en mer balansert fremtoning.

BBC har med sitt elegante sprog og dyktigere journalister fått nyheter og nyanser langt bedre frem enn det plumpe, primitive NRK som minner oss om sovjetiske Pravda. Som kjent, den vestlige verden er dominert av venstresidens overfladiske mer salgbare aviser og kanaler, og dagens politikk bærer dessverre preg av det. Med redaktører som bevisst krydrer sine forsider, og mer til, med sensasjoner, skandaler, sport og ren underholdning, hva Kari og Ola antas å kunne være fornøyde med.

De vestlige demokratiene har også etter hvert fått deler av akademia over på sin brede vei som hetser arbeidsomme borgerlige, hvilket karrieremessig lønner seg, individuelt. Mens den smale, mer sannferdige sti, den gjør seg langt mindre gjeldende. Men notabene, riksmediene påminner oss aldri kommunismens harde «herjinger» med sine undersåtter.

Historie synes et lite lønnsomt fag å satse på for dagens ungdom, dessverre. Gjennom historie kan mye læres og mer forståes. For øvrig forekommer det meg at teoretisk utdannelse på-presses norsk ungdom som mer prestisjefylt om ikke lønnsomt enn yrkesfag, en slags snobbet farsott blitt. Med samfunnsmessige klare negative konsekvenser. Mislykkede halv-studerte fjols har landet liten nytte av. Dyktige, godt tilpassede ærlige håndverkere derimot er hva landet virkelig trenger. For ikke å bli altfor avhengig av utenlandske slike, av blandet kvalitet. For ikke alt «mangfold» er prisverdig, spesielt ikke fra mange av dem fra fremmede kulturer. Som ikke respekterer norsk lov og orden, ei heller våre kvinner og pike-barn, for å si det sant og politisk ukorrekt.

Jeg overrasket en eldre dyktig snekker her i Chile ved å fortelle ham at jeg i mitt neste liv (mi secunda vida) gjerne ville bli snekker. Han spurte forbauset, hvorfor, du som synes å ha så mange fordeler? Jeg forklarte: At han startet dagen med et arbeide som han kunne se resultatet av ved dagens slutt, et viktig aspekt både for selvrespekt og glede. At de fleste «kontor-rotter» utførte kun små detaljer i et langt større hele, som de knapt påvirket, som de knapt kunne ta ære for eller selvtilfredshet ved. Nemlig, lykken, det daglig å se helheten av arbeidets svette er enormt viktig. Med denne historien vil jeg ha frem betydningen av å komme på rett hylle arbeidsmessig og ellers her i livet, dvs der man har naturlige anlegg, evner og forutsetning for suksess, samt optimal personlig ro og trivsel. De færreste opplever det i en stadig mer moderne og forjaget verden.

All verdens synspunkter florerer selvsagt og trenger en balansert fremstilling. Jeg oppdaget på Resett overskriften: Advarer mot utviklingen i høyere utdanning: – De med lengst utdannelse forstår minst. Det var hentet fra en ny bok av Helge Lurås. Jeg er ingen professor i noe fag, en mest selvlært mann. Men jeg tenkte straks som så, kanskje ligger der sannhet begravet her. For med en lang og teoretisk-preget utdannelse tapes mange formative år uten eller med lite praktisk livserfaring. Samt verre, en manglende respekt og forståelse for livets mer jordnære realiteter. Halv-studerte, dekadente røvere synes Norge nå oversvømmet av, til dårlig erstatning for praktiske gode fag-folk som samfunnet økende mangler. Teoretisk utdannelse synes blitt en norsk svøpe i det oljerike pretensiøse Norge med uheldige konsekvenser.

Og da må jeg tilbake til sosialismen som ikke bringer sann lykke i sine fotspor. Som fremmes gjennom misunnelse og offer-roller og som mangler gleden og gnisten av egen og andres vellykkede innsats over å skape noe bra og nytt, helst hver dag. Daglig travelhet og ærlig arbeide, det er lykken og ikke utopiske drømmer om en alles og rettferdige verden. Nei, hver og en må søke å skape sin egen verden, uavhengig av det sosialistiske «kollektivet» med de mange små undertrykte maur – som av de maktsyke elitene utnyttes til å unne seg alt, helt ubudent på andres bekostning.

Problemet med demokratiet er at det tillater de feile, de pretendert prektige og oftest reelt grunne og mislykkede til makten. Og har de først fått makten, vet de å bruke det liberale, svake, vestlige demokratiet til sin «forlengede» fordel. Om nødvendig ved uærlighet. For heller enn å gi makten frivillig fra seg, blir de fleste til løgnere, mer eller mindre raskt. Politiker-massen er seg selv nærmest. Motbydelig, men sant.

Det er ikke uten grunn at folkeavstemninger a la Sveits villig ikke tilståes oss. Med den implisitte påstanden; vi vet ikke vårt eget beste. Men dette «dumme og sprikende folket» greide likevel, i den felles sum, å si Nei EU og til de fremmede overtonene som vekselsvis var både lovende og truende fra en selvgod egoistisk politikerklasse. Resultatet sees nå, folket fikk rett, et stolt folk er invadert og mye underordnet blitt.

Denne elite-makten kan ikke lenger få råtne på rot. Det stoppes lett ved å forhindre karriere-politikere mer enn to Stortings-perioder og viktig, vekk med allslags subsidier som per definisjon kunstig og uheldig både skjuler og forrykker realitetene, ja forhindrer sunn, åpen og ærlig konkurranse. Både politisk og ellers.

Etter at oljerikdommen i 1970 ble stadfestet av amerikanerne, har den gått til hodet på – og blitt dem av «systemet» tillatte mange fordels-folks lekegrind: Terje Rød-Larsen, en nylig vanæret UD-støttet bedrager, Erik Solheim en FN-utsending i skam. Systemets totalitet er enklest eksemplifisert med 38 milliarder av såkalte utviklingsmidler som skusles vekk i såkalte administrasjonsutgifter, gjennom nepotisme og med et tillatt og opplagt enormt korrupsjons-svinn. Om 10% når frem til de virkelige fattige i Afrika etc., er det maksimum. Norge støtter direkte eller indirekte sågar rene terrorister. Hvilket politiker-selvforherligende gigantisk bedrag! På folkets bekostning.

