Rædt-leder Bjørnar Moxnes liker ikke skattekutt og vil ikke ha en «slalåmregjering» med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

På grunn av coronaviruset har det ytre venstrepartiet Rødt valgt å holde landsstyremøte digitalt lørdag.

Under møtet uttalte partileder Bjørnar Moxnes «viktig å mangedoble Rødts tilstedeværelse på Stortinget for å få et regjeringsskifte».

Moxnes mener at Sp og Ap ikke er streng nok i skattepolitikken og at de liker skattekutt.

– Vi må sikre at stortingsvalget ikke bare gir et regjeringsskifte, men også et politisk retningsskifte. Det får vi ikke med en slalåmregjering der Sp og Ap svinger til høyre og venstre ettersom det passer dem, og viderefører mange av høyresidas skattekutt, sa Moxnes.

Ny retning

Moxnes hevder at slik politikk har skjedd flere ganger tidligere.

– Gang på gang har de andre partiene i skiftende regjeringer hatt muligheten til å snu forskjellsutviklinga, men likevel har ulikheten bare økt og økt. Det skjedde også da de rødgrønne kom til makta i 2005 og tviholdt på høyresidas skattenivå. Og siden den gang har Solberg-regjeringa i sju hele år gått løs på velferdsstaten med høvelkutt – det som kalles for ABE-reform og effektiviseringskutt av regjeringa – og kommet helt inn til beinmargen.

– Ved å bevare høyreregjeringas skattekutt nesten uforandra vil Sp i realiteten gi opp muligheten til en ny retning, hvor vi heller gjennomfører nye viktige velferdsreformer for folk flest. Derfor er et rekordvalg for Rødt viktig hvis du vil ha en reell ny retning – da må du ha et sterkt Rødt som kan presse de andre partiene!

