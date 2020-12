annonse

Rundt tusen hytteeiere i Sverige saksøker den norske stat for å få slutt på karanteneplikten.

De krever å få dra til hytta uten karantene.

– Gruppen krever at det åpnes for reiser med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige uten karanteneplikt, og anser at et påbud om bruk av egen transport sammen med et forbud mot nærkontakt i Sverige vil være et tilstrekkelig og forholdsmessig smitteverntiltak, heter det i en pressemelding fra advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig, som representerer saksøkerne.

– Det betyr at vi ber om en hastebehandling fordi det er viktig nå å ivareta rettssikkerhetshensynene til denne gruppen, som utsettes for ganske store, uforholdsmessige inngrep, sier Lina Kliukaite Smorr, en av advokatene som representerer gruppen, til NTB.

I første omgang er målet kun å få endret reglene, opplyser hun.

Saksøkerne kommer ikke til å kreve erstatning. De ønsker å endre reglene.

– Vi har etterspurt en begrunnelse for de inngripende tiltakene. Det har vi etter en lang periode ikke fått, og da ble det tatt ut søksmål i dag, forteller Smorr.

Advokatene sier at de kjører bil til hytta, og de kan unngå nærkontakt med andre.

– Så man utsettes ikke for smitte. Verken på vei til fritidseiendommen eller under oppholdet der, sier Smorr.

I november forlenget Regjeringen karanteneplikten for hytteeiere i Sverige.

– På bakgrunn av oppdaterte råd viderefører vi derfor krav om karantene for hytteeiere i Sverige. Vi følger nøye med på smitteutviklingen og vil gjøre en ny vurdering når smittesituasjonen tilsier det, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) den gang.

