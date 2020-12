annonse

annonse

DPlay avghjorde torsdag avgjort at de fjerner TV-serien «Nissene over skog og hei» etter rasismeanklager. Nå rettes søkelyset på NRK og Robert Stoltenberg.

– I 2020 er og skal det ikke være rom for at en hvit skuespiller maler seg brun i ansiktet for å portrettere en svart person, sa kommunikasjonsdirektør i Discovery Hanne McBride.

På onsdag var det Diplom-Is som kunngjorde at de endret logoen for å ikke støte «eskimoer».

annonse

Nå stiller Kampanje spørsmål til NRK om hva de tenker om Robert Stoltenbergs brunmalte ansikt mens han spilte karakteren Ali i den populære serien «Borettslaget», samt de pakistanske karakterene Stoltenberg spiller i «Underholdningsavdelingen».

– Vi har en høy bevissthet på hva slags ord og virkemidler som kan oppfattes som eller være rasistiske i alt vi publiserer. Og unngår naturligvis å bruke disse i det vi publiserer i dag, sier Halvorsen.

Han vil imidlertid ikke gå inn og fjerne innhold fra arkivet.

annonse

– Innhold som ligger i arkivene utgjør 60 år med norsk TV-historie. Her kan det forekomme uttrykk og virkemidler som ble laget med en annen akseptert holdning til hva som var greit. Uten at det på tidspunktet det ble laget var ment rasistisk eller nedsettende. Det har vi stor tro på at publikum forstår. Og derfor ønsker vi ikke å redigere i det tv-historiske arkivet vårt, skriver Halvorsen i en SMS til Kampanje.

Det er ABC Nyheter som har formildet Kampanjes sak.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474