Som Resett rapporterte innleverte Trump-kampanjen et nytt søksmål i Nevada på torsdag. Men sent fredag ble det avvist av en dommer etter flere timer med bevisfremleggelse.

Trumps advokater hevdet overfor dommeren at de hade bevis på at mange døde personer hadde stemt og at tusenvis av stemmer er talt opp dobbelt.

Trump tapte Nevada med 33.596 stemmer. Resultatet ble sertifisert i forrige uke.

Trumps advokat, Jesse Binnall, sa at 1,506 av stemmene var avlagt av personer registrert som avdødd. Han hevdet også at 42.283 velgere stemte to ganger, 20.000 velgere manglet adresse i Nevada og 2.468 velgere hadde byttet adresse til en annen delstat.

Det republikanske partiet viste i en tweet frem 8.000 sider med bevis som skulle presenteres.

We have 20 binders containing 8,000 pages of evidence that will be presented in just a few minutes showing what took place this election in Nevada! pic.twitter.com/oOEpl4HCCW

— Nevada GOP (@NVGOP) December 3, 2020