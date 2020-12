annonse

Har fått nok.

For folk med lav inntekt, herunder uføre og studenter, har varer fra First Price, Eldorado og Xtra blitt redningen når sulten er større enn matbudsjettet.

De kalles kjedenes egne merkevarer (EMV), og er det billige alternativet til tradisjonelle, dyrere produktnavn som Gilde, Prior, Friele, Maarud og Coca-Cola. EMV-er ligger ofte langt under prisen som de ordinære dagligvarene koster.

Nå vil venstresiden ha slutt på at fattigfolk kan spise god og rimelig mat.

Kampen mot kapitalistiske krefter og interessene til landbruksindustrien bør gå foran, mener så vel Sosialistisk Venstreparti og Rødt som bøndenes eget Senterpartiet.

På Stortinget vil Sosialistisk Venstreparti derfor fremme forslag om å forby kjedenes egne merkevarer, skriver Dagens Næringsliv i en lengre artikkel. Det var Bondebladet og Nationen som først skrev om saken.

– Kjedenes egne merkevarer utgjør en absurd mengde og trekker bena under hele konkurransepolitikken på dagligvarer. Kjedene styrer fra produsentleddet, til grossist og distribusjonsleddet og helt ut til forbruker. Det kan forklare at prisene på norske dagligvarer blir hengende etter og at markedet ikke funker.

Det mener Torgeir Knag Fylkesnes. På vegne av Sosialistisk Venstreparti krever han i praksis forbud mot at studenter skal kunne unne seg strimlet svinekjøtt eller laksekoteletter uten å måtte overtrekke kontoen. Rødt vil også EMV til livs.

Fylkesnes vrir seg litt når han får spørsmål om EMV-forbud ikke er usolidarisk mot svake grupper, som SV jo hevder å representere.

– Mange av de billigste varene er kjedenes egne merkevarer, men de finnes også i luksussegmentet. Poenget er å få ned prisene, ikke å ha en konkurranse som tjener de få. Vårt kjør for å få ned prisene er begrunnet i at ikke de store aktørene skal sitte igjen med det store overskuddet. Vi vil ha rimelige varer av høy kvalitet, forsvarer Fylkesnes seg.

– De egne merkevarene får automatisk tilgang til hyllene og er i mange tilfeller gratispassasjerer på markedsføring. I mange tilfeller er det rene kopier som når Eldorado og Rema fremstår helt lik med Tines vaniljesaus, sier Geir Pollestad i Senterpartiet, og viser til at EMV blant annet står for 80 prosent av kjøttdeigsalget.

Dagligvarebransjen selv og regjeringen støtter ikke et slikt forbud. I regjeringspartiet Høyre sier Kårstein Eidem Løvaas at man også må vurdere de positive effektene av EMV. Han vil dessuten avvente og se hvordan nedgangen i grensehandelen påvirker forholdet mellom vanlige merkevarer og kjedenes egne merkevarer.

– Dette forslaget vil ramme grupper med liten kjøpekraft, heter det fra NorgesGruppen. De eier EMV-er som First Price og Eldorado.

Også i Arbeiderpartiet er de lunkne til et forbud, selv om de er enige i problemstillingen rundt markedsmakt. Partiet ser heller for seg at Konkurranse- og Dagligvaretilsynene holder tettere oppsikt med EMV-segmentet, sier APs Terje Aasland.

