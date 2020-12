annonse

Jon Nicolaisen fikk ikke fornyet sikkerhetsklarering, og må slutte som nestsjef i Norges Bank. Kona hans er kinesisk og er bosatt i Kina.

De ble gift i 2010, etter at Nicolaisen jobbet noen år for den norske ambassaden i Kina. I 2014 ble han ansatt visesentralbanksjef og da var det Finansdepartementet som foretok sikkerhetsklareringen.

Men da sikkerhetsklareringen skulle fornyes i 2020 ble det utført av Sivil klareringsmyndighet, og de kom til en annen konklusjon enn Finansdepartementet.

– Sivil klareringsmyndighet oppgir til meg at årsaken til at jeg ikke får fornyet sikkerhetsklarering er at min kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der jeg støtter henne økonomisk. De slår samtidig fast at det ikke er forhold ved meg personlig som skaper tvil om min sikkerhetsmessige skikkethet, men at dette ikke veier tungt nok. Det har jeg nå måttet ta konsekvensen av, sier Jon Nicolaisen til E24.no

Det er Finansdepartementet som har løst Jon Nicolaisen fra sin stilling, og sentralbanksjef Øystein Olsen sier at de tar Finansdepartementets beslutning til etterretning.

