En artikkel i The Federalist tar opp flere svært uvanlige omstendigheter ved høstens presidentvalg.

Biden vant presidentvalget selv om han tapte i nesten alle såkalte bellwether counties, dvs. fylker som i mange tiår har hatt sammenfallende valgresultat med landet som helhet. «Ingen presidentkandidat har vært i stand til slik valg-jujitsu før nå», bemerker forfatteren av artikkelen, J.B. Shurk.

– Utrolig

Shurk poengterer hvor eksepsjonelt det er at Biden blir president selv om han tapte Ohio og Florida. Det er første gang på 60 år at en presidentkandidat vinner valget uten også å vinne disse to delstatene, og man har kunnet forutse utfallet av presidentvalget ved å se på valgresultatet der i et århundre, skriver Shurk.

«Enda mer utrolig» er det ifølge Shurk at 18 av 19 bellwether fylker som i 40 år har stemt på samme presidentkandidat som resten av landet, i år ble vunnet av Trump, men at Biden likevel er på vei inn i Det hvite hus. «President Trump vant hvert eneste bellwether fylke, bortsett fra Clallam County i Washington», konstaterer Shurk, og nevner at Biden vant Clallam med omtrent tre prosentpoeng, mens Trump vant de andre med en gjennomsnittlig margin på over 16.

I en lengre liste over 58 bellwether fylker som har valgt samme president som resten av landet siden år 2000, vant Trump 51 av dem med et gjennomsnitt på 15 prosentpoeng, mens de andre 7 gikk til Biden med rundt 4 poeng, skriver Shurk.

– Mirakel

Shurk forundrer seg over at Biden gjorde det dårligere enn Hillary Clinton i alle storbyområder i landet bortsett fra Milwaukee, Detroit, Atlanta og Philadelphia. Shurk påpeker at disse fire byene ligger i avgjørende vippestater og styres av demokratene.

Shurk kaller det «historisk» og et «mirakel» at Biden vant presidentvalget samtidig som Republikanerne vant 27 seter i Representantenes hus, og trekker frem at ingen president på nesten 150 år har høstet flere stemmer i en kampanje for gjenvalg og likevel tapt.

Pressesekretær i Det hvite hus Kayleigh McEnany har delt artikkelen på Twitter:

Joe Biden LOST every bellwether county but one… TRAILED Clinton’s vote totals except mysteriously in 4 swing state metros… While President @realDonaldTrump WON a historic incumbent vote total, picked up House seats. But we are told Joe won? ⬇️https://t.co/8N5cDZ5jML — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) November 27, 2020

Historisk høy oppslutning

Shurk synes det er pussig at det var så høy oppslutning for Biden i presidentvalget samtidig som det var så liten entusiasme for ham og så enorm entusiasme for Trump i primærvalget, og ironiserer over «Bidens appell», men reflekterer ikke over at den høye oppslutningen på begge sider kan skyldes at velgerne mobiliserte både for og imot Trump. Forklart på denne måten er det Trump og ikke Biden som er ansvarlig for mange av stemmene til Biden: Trump skaper enormt engasjement både for og imot seg selv.

