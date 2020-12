annonse

Vi må godta at vi har litt ulike meninger, også her i Resett.

Den siste tiden har jeg kommet til en erkjennelse. Ytringsrommet og muligheten til å ha et annet perspektiv, uten å gjøre fiender av «menigheten», er også under press på høyresiden, og blant de som leser Resett.

Det hele blir tydelig når redaktør Helge Lurås uttrykker seg skeptisk til en del av de mest outrerte anklager om massivt valgfusk i USA (Sidney Powell og Dominion-anklagene). Da blir ord lagt i munnen på ham. Han møtes med stråmannsargumentasjon og fordømmelse. Han blir tillagt meninger han ikke har. Han får påklistret merkelapper. Høres det kjent ut?

Det gjør i alle fall det for meg. Det er akkurat sånn jeg har opplevd å bli møtt på av folk på venstresiden, når jeg står frem og snakker om innvandring, islam, radikal feminisme og annet som jeg er opptatt av, der jeg ikke har meninger som passer inn i det som er politisk korrekt i de tradisjonelle massemediene.

Selvsensur

Men det er også sånn jeg opplever å bli møtt når jeg ikke er med på Donald Trump-feberen. Jeg synes helt ærlig talt ikke at han er noen sympatisk figur, selv om det er enkelte politiske saker, som Kina-holdningen hans, som er bra. Han er åpenbart svært høy på seg selv, og har hele tiden sagt at han ikke ville anerkjenne valget dersom han tapte. Jeg finner ham dessverre svært taktløs og vulgær. Så var det sagt.

Jeg skulle helst sett at man hadde en annen mer veltalende og edruelig lederskikkelse på høyresiden i USA. En som faktisk er konservativ, med litt mer sjarm og mindre selvforherligelse. Det går an å være tydelig, uten å gjøre venstresidens jobb med å skape furore enkel.

Jeg vil ikke fordømme eller moralisere for noen som liker USAs president; jeg ser ikke på dere som dårlige mennesker. Men dette er min oppriktige mening om personen Donald Trump. Og det er noe jeg er forsiktig med å uttrykke. Det er noe jeg har følt at jeg ikke kan si, om jeg vil unngå å støte fra meg støttespillere som ellers kan være enige med meg om hvilken retning Norge bør gå i.

Stempling

For det finnes en alternativ politisk korrekthet, og den kommer til uttrykk her i Resett og i sosiale medier. Den synes når Helge Lurås blir beskyldt for å ville bli som «MSM», når han får kommentarer på at folk nå forventer at han snart skal bli aktivist for åpne grenser, og klimaalarmist dessuten. Når han blir kalt «globalist». Alt sammen bare på grunn av skepsis til påstander og mistanker i én enkelt sak.

Det blir rart å kritisere venstresiden og andre medier for å være politisk korrekte, når man selv tåler et alternativt perspektiv fra noen som ellers mener mye av det samme som en selv så dårlig, og til og med ser på det som et slags svik.

En annen ting som man legger merke til i en del kommentarfelt er at de som kanskje gir uttrykk for å være uenig i den rådende oppfatning i kommentarfeltet blir kalt for «kommunister», «sosialister» eller lignende. Dette helt uten tanke for hvordan kommunisme og sosialisme faktisk defineres. Det blir akkurat det samme som å kalle oss innvandringskritikere for fremmedfiendtlige rasister. Det er å bagatellisere og ufarliggjøre ideologier som har tatt millioner av liv.

Svart/hvitt

Jeg liker ikke å bli kalt rasist. Men jeg ofrer det, for å si hva jeg mener om innvandring. Jeg liker ikke å bli kalt «globalist» heller. Og nå er det på tide å ofre det også, for å være ærlig om hva man mener. Jeg har ikke blitt helt svingstang, «woke», venstrevridd innvandringsliberaler, fordi jeg har reservasjoner mot Trump.

Denne svart/hvitt-, «med oss eller mot oss»-mentaliteten er en av grunnene til at jeg ville arbeide i Resett. Jeg ville være en motvekt til det, og vise nyanser. Da må vi også rydde litt i eget hus.

Det finnes en alternativ politisk korrekthet. Også den må motarbeides.

