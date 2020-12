annonse

En dommer i Michigan har gitt Trumps advokater tillatelse til å foreta en undersøkelse av Dominions stemmemaskiner Antrim County. Giuliani sier det er en «Stor seier». Resultatene kan være klare innen 48 timer.

– Våre folk vil være i stand til å ta oss inn kl 8:30 denne morgen (søndag) og være der omlag åtte timer for å foreta granskingen («forensic examinations») og vi kommer til å ha resulatene klare innen 48 timer, og det kommer til å si oss mye om disse maskinene, sa Trumps advokat Jenna Ellis til Fox & Friends søndag morgen amerikansk tid.

Rudy Giuliani tvitret sin tilfredshet med nyheten.

– En stor seier for ærlige (rettferdige) valg, skrev han.

BIG WIN FOR HONEST ELECTIONS.

Antrim County Judge in Michigan orders forensic examination of 22 Dominion voting machines.

This is where the untrustworthy Dominion machine flipped 6000 votes from Trump to Biden.

Spiking of votes by Dominion happenned all over the state.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) December 5, 2020