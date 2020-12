annonse

President Donald Trump holdt sitt første folkemøte etter valget 3. november.

– De gjør hva som helst for å jukse. Disse folkene er syke, sa Trump på scenen og møtte stor jubel blant de mange tusen fremmøtte i Georgia.

Trump snakket om den pågående etterforskningen og påstandene om valgfusk i det amerikanske presidentvalget.

Det har vært mange spekulasjoner om valgfusk i delstaten Georgia. Biden fikk angivelig 12.000 flere stemmer enn Trump, men både Trump og hans advokater har gått rettens vei ettersom de mener å ha bevis for at det har foregått valgfusk.

“I am thrilled to be back in Georgia, w/1,000’s of proud, hardworking American Patriots! We are gathered together to ensure that @sendavidperdue & @KLoeffler WIN the most important Congressional runoff in American History. At stake in this election is control of the Senate!” -DJT pic.twitter.com/TNFqiX5gZ6

– Vi vant

Joe Biden har blitt kåret som vinner av mediene til å bli USAs neste president. Men dette er ikke offisielt bekreftet ennå. Donald Trump sier at han er den rettsmessige vinneren av valget.

– Vi vant Georgia. Vi vinner dette valget, og vi kjemper veldig hardt mot all korrupsjonen som foregår, sa Trump.

Folkemøtet ble fulgt av flere millioner mennesker på sosiale medier. Bare på den lille Youtube-kanalen Right Side Broadcasting fulgte over 230.000 mennesker livestreamen.

Det var også mange som fikk seg en god latter da de fikk utdelt brukernavn og passord til folkemøtet.

Brukernavn var «Make America Great Again» og passordet var «RiggedElection!».

Se bilder og video fra folkemøtet under.

The media doesn’t want you to see this! From Valdosta GA! The People are pissed off and not going to take it! Trump Won Big and Democrats cheated Big, but they are being exposed! Keep fighting America! President @realDonaldTrump! pic.twitter.com/kQSvl4O4gz

