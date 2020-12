annonse

Direkte rettet mikrobølgestråling var trolig årsaken til sykdom hos amerikanske diplomater på Cuba og i Kina, heter det i en ny rapport.

Rapporten fra National Academy of Sciences (NAS) ble bestilt av det amerikanske utenriksdepartementet etter at en mystiske sykdom ble oppdaget hos ambassadeansatte i Havanna i 2016.

«Direkte, pulserende radiofrekvensenergi» er den mest sannsynlige årsaken til at folk fikk symptomer som sterk hodepine, svimmelhet og kognitive problemer, ifølge rapporten.

Tidligere er tropiske sykdommer, psykologiske problemer og sprøytemidler mot mygg foreslått som mulige forklaringer, skriver NTB.

Flere skal ha opplevd «klikkelyder» inne i hodet selv når de holdt for ørene. De skal også ha følt et «press i hodet og ansiktet».

I rapporten utpekes ingen kilde til strålingen, og det slås ikke fast at diplomatene ble utsatt for angrep. Men det påpekes at forskning på denne type skader ble utført i den tidligere Sovjetunionen.

De kan også virke inn på mikrofonen på en smarttelefon og framkalle en hørbar «klikking», ifølge forskerne. Det kan kanskje forklare lydopptaket som skal ha blitt gjort av en av dem som ble syke på Cuba.

Mellom 2016 og 2018 klaget om lag 26 amerikanske og canadiske diplomater i Havanna på helseproblemer. Det samme gjorde personell ved det amerikanske konsulatet i Guangzhou i Kina tidlig i 2017. Det ble rettet kritikk mot amerikanske myndigheter for å gjøre for lite.

Noen av de rammede fortalte at de hadde hørt høyfrekvent lyd, som minnet om gresshopper, hjemme eller på hoteller der de hadde bodd. Dette førte til en tidlig teori om at de var blitt utsatt for angrep med lydbølger.

Saken bidro til en forverring i forholdet mellom USA og Cuba, og i 2017 ble 15 cubanske diplomater utvist fra USA.

Regjeringen på Cuba har benektet at de har noe med saken å gjøre. De sier også at de heller ikke ville ha tillatt tredjeland å gjennomføre angrep mot ambassadeansatte på Cuba.

