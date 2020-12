annonse

Nei, du husker nok ikke det – men det var den datoen Resett dukket opp i norsk offentlighet. Umiddelbart ble nettavisen diskreditert, eierne saumfart for potensielle samfunnsfiendtlige motiver og den lille redaksjonen ble forsøkt kjørt i senk på grunn av at det fra redaktør Helge Lurås sin side var sagt at «Norge trenger medier som leverer alternative nyheter til MSM.»

Når du sier noe slikt Lurås her sa, så må det bli bråk – for norsk presse har opphøyd seg selv til å formidle «den hele og fulle objektive sannhet», og det vet de fleste av oss, som bryr oss om samfunnet vårt, ikke stemmer.

Vi kan nemlig gjennom Resett, Document.no, Steigan.no, Gjenstridig og HRS lese alternative nyheter og få korrigert virkelighetsoppfatningen vår temmelig radikalt.

Jeg har stor sans for «underdogs», i dette tilfellet alternative medier som herses med av norsk presse og som tillegges dunkle motiver, omtales som «høyreekstreme blogger» og der en kjent jurist snakker om kommentarfeltet i Resett som «kloakkrotter».

For hos Resett drysser det inn meninger i kommentarfeltet og de ettergås hver og en før de publiseres, og det er en svært tidkrevende jobb og noe norske aviser i all hovedsak har sluttet med.

For egen del tror jeg ikke norske aviser, NRK og andre har sluttet med kommentarfeltene på grunn av det var en stor jobb å røkte disse, slik det er hevdet.

Jeg tror at de mange innspillene inneholdt mange meninger redaksjonene ikke likte på tvers av saken de hadde publisert, og at de dermed fjernet kommentarfeltene for å unngå at troverdige mennesker kom med troverdige innspill som redaksjonene ikke ville vite av.

Helt nødvendige korrektiv

Resett tar sikte på å fremstille saker fra en annen vinkel enn etablerte massemedier, samt å få frem sakene som massemediene ikke ønsker å dekke. Dette oppfattet pressen som en trussel, og de serverte fra starten av side opp og side ned om hvor suspekt Resett var, og dette har de fortsatt med fra MSMs side.

I debatt etter debatt på radio og TV kunne vi høre Helge Lurås med «innestemme» saklig fortelle om nettavisens arbeid mens for eksempel Eivind Trædal (MDG) i samme studio og i samme sending «kom litt ut av det» i Dagsnytt 18-studioet der Fredrik Solvang satt og dirigerte (video ovenfor).

«Trædal-saken» hos NRK er en klassiker og forteller mye om hysteriet i samfunnet rundt det å få servert «andre nyheter» enn det MSM leverer.

Trædal sier for åpen mikrofon at NRK normaliserer rasister ved å invitere slike som Lurås og Hans Rustad i Document.no til studio, Trædal skriker og hisser seg opp, avbryter konstant øvrige debattanter, og programleder Fredrik Solvang sier til sist: – Da kan du gå. Du kan få gå.

Jeg husker for egen del spesielt godt Trine Skei Grande-saken fra januar 2018 hos Resett, som var hemmeligholdt av MSM i ti år.

Erna Solberg satt på Jeløy i Moss kommune i de dagene i januar og forhandlet med Venstre om en ny regjeringen bestående av Høyre, FrP og Venstre.

Da slapp Resett sex-bomben med overskriften «Trine Skei Grande presset seg på full 16-åring. Venstre sier de var kjent med ryktene». Saken handlet om at hun i et privat bryllup hadde befølt flere menn i underlivet og til sist gjennomførte et samleie med en full tenåring i en åker.

Øvrige medier kviet seg for å ta saken etter Resett, og de gikk til angrep på Lurås og Resett for å ha omtalt den fulle og kåte Skei Grandes handlinger i Ola Borten Moes bryllup i Trøndelag.

Det var blant annet debatt på NRK TV der Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum omtrentlig sa at “….saken fra bryllupet hadde ingen betydning for om Trine Skei Grande kan bli statsråd og lede kulturdepartementet….”

Så måtte Skei Grande til pers i hhv Aftenposten og VG, og det gikk heller ikke særlig bra. I boka hun nylig har utkommet med forteller hun at det var den tøffeste perioden i hennes politiske liv, da «samleie-i-åker-saken» stod på som verst, og hun stempler Resett som en «høyreekstrem blogg» i boka.

Det har blitt mange slike saker for Resett i deres korte liv fra august 2017 og til desember 2020, og det er helt nødvendig at slike alternative medier får drahjelp økonomisk av oss leserne og sympatisørene.

Det er absolutt nødvendig med korrektiver til norsk mainstream-presse, som mange av dem ikke lenger kan regnes for å være seriøse aktører, men driver med regelrett «misjonering» for saker journalistene og redaktørene brenner for.

Underdanig norsk presse

NRK får 6,6 milliarder årlig gjennom en skatt politikerne har påtvunget oss. Det ligger en pressestøtte til avisene på 2 milliarder årlig i indirekte (momsfritak) og direkte støtte årlig og TV2 får gjennom en avtale fra 2018 135 millioner kroner i støtte hvert år i fem år – altså inntil 675 millioner totalt.

Disse hovedstrømsmediene innen papir & nett, TV og radio serverer oss 24/7 svært mye propagandastoff knyttet til klima, innvandring & integrering, tendensiøs USA- og Israel-dekning samt servil Covid19-journalistikk som i praksis er å klippe og lime fra regjeringens pressemeldinger.

Dette reflekterer journalistenes personlige ståsted, fordi det finnes ingen annen forklaring på at så mye desinformasjon og kampanjestoff forkledd som journalistikk leveres.

Norsk presse fikk for få uker tilbake «Rettsikkerhetsprisen» for sin håndtering av Covid19-pandemien. Prisen delte pressen med Stortinget, regjeringen og domstolene, som er de tre organene pressen er satt til å kontrollere.

Det er altså ingen grunn til å tro at norsk presse driver reell, etterrettelig og granskende journalistikk, når vi ser hva som leveres daglig i spaltene.

Koblingen mellom statsfinansiert TV, radio og Internett pluss pressestøtten inviterer til en «kjøpt-og-betalt-løsning» som underminerer ytringsfrihet og sannferdig fri presse.

Derfor er alternative medier av ekstremt stor betydning.

Våget ikke dele eller like

Etter oppstart og mistenkeliggjøring i MSM fra første stund opplevde Resett mye motstand. Man søkte om å få bli medlem i Redaktørforeningen og Mediebedriftenes Landsforening, men fikk nei.

Så startet boikott-aksjoner, og enkeltbedrifter som annonserte fikk hets og hat på sine nett-og Facebook-sider og ble beskyldt for å støtte opp under rasisme, islamofobi, facisme og nazisme osv. Så kom Google-annonsene i fokus og for en periode forsvant også disse, da det ble såvidt mye turbulens.

Politikere har stått på talerstoler landet rundt og fordømt disse alternative mediene, fordi de altså leverer sannheten helt uten sminke slik vi ser hos MSM, og det tåles ikke hos politiske partier i den sittende regjering ei heller i de fleste politiske partier i opposisjon.

Man snakker ikke «med» Resett, men snakker gjerne «om».

Folk kviet seg i august 2017 for å dele Resett-saker på Facebook og Twitter på grunn av hat og hets fra mediene og politikerne, og ikke nok med det:

Folk i egen familie og vennekrets, som tviholder på den sannheten MSM serverer, ble skuffet og sinte fordi man valgte å trykke liker på en Resett-sak eller dele den på egen Facebook-side.

Skrekkbildet norske medier har tegnet av Resett er temmelig likt hvordan MSM her i landet har formidlet saker om Donald Trump. Sant eller usant, anonyme kilder eller løgn – det spiller ingen rolle, for desinformasjonskampanjen ruller og går i norske mediehus, og den skal ikke stoppes.

All hets til tross;

Per i dag har Resett 45.000-60.000 unike lesere daglig og 500.000-600.000 unike per måned. Det kan virke som det er en «historie langt bakover i tid», når vi snakker om dette fra 2017 og 2018 om at noen var sinte over at det hentes andre fakta til den offentlige debatten enn den NRK, Aftenposten, VG osv leverer oss.

Men de finnes fortsatt der ute disse «haterne», som ikke vil ha alternative nyheter, og de lirer av seg de samme klisjeene om høyreekstremisme, islamofobi, klimafornektere etc.

Se bare på USA-valget nylig, der de alternative mediene har formidlet stoff fra presidentvalget objektivt, mens norsk MSM har løpt i flokk for å sverte Trump og pynte på Joe Bidens koblinger til BLM, Ukraina og Kina etc etc.

En hel del av de sakene Resett leverer havner rett opp i «Trine Skei Grande-divisjonen» hva angår deling i sosiale medier og topper listene over «mest delte» i konkurranse med de store mediahusene.

Det forteller meg to ting:

1. Folk ønsker seg alternative nyheter og er ikke lenger redde for å dele saker de oppfatter som viktige i debattene rundt politikk, klima, innvandring, Covid19 osv.

2. Det er småpenger som skal til for å styrke for eksempel Resett blant de alternative mediene. Hadde hver og en av de 45-60.000 unike leserne lagt igjen 1 krone per dag og man var innom 365 dager i året, ville dette ha kostet 365 kroner i “abonnement”. Dette ville igjen bety, at redaksjonen kunne bli styrket og kunne grave enda mer og enda dypere i viktige temaer.

Min oppfordring

Takk til Helge Lurås og Resett-redaksjonen!

