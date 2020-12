annonse

Fahad Qureshi, leder av Islam Net, hevder i Aftenposten at «Forsvar for Muhammed-karikaturer er et forsvar for islamofobi». Han burde tenke seg om.

Det er viktig at har en felles og korrekt forståelse av «islamofobi», en betegnelse som slenges ut i tide og u-tide. Fra Wikipedia leser vi: «En fobi (fra phobos, som betyr «frykt» eller «sykelig frykt») er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker…».

Her er det vel «aktiviteter» som passer best; at mange nærer en sykelig frykt for religionen islam og praktisering av denne, for vårt land, nye religion. Av verdens 57 muslimske stater er ingen demokratiske etter våre begreper. Lederne er gjennomgående autoritære og åpen kritikk mot regimet tåles dårlig. Det er derfor ofte ikke lett å være innbygger i et muslimsk land, særlig ikke for kvinnene som kontrolleres strengt.

I vår vestlige kultur er ytringsfriheten sentral, mens den i muslimske stater frister en ynkelig tilværelse. Det er for eksempel straffbart å ikke lenger tro på islam og profeten. Dog må det sies at koranen ikke følges bokstavelig, og at land i ulik grad følger koranen slavisk – enkelte land sågar temmelig liberalt. Gjennom TV og internett ser innbyggerne imidlertid nå at det går an å ha et friere bedre liv.

Vi opplever derfor i våre dager en folkevandring fra muslimske til vestlige land. Reaksjonen etter karikaturtegningene i 2005 førte til at tegningene benyttes som et lettfattelig symbol på ytringsfriheten når de vises i en relevant sammenheng, for eksempel som Samuel Paty gjorde i Frankrike. Er man islamofobisk når man blir engstelig etter at en barbarisk hevnaksjon ble gjennomført?

Med det sterkt økende antall muslimer i Norge; kan det være en rimelig grunn til å være bekymret overfor religionen islam, eller er en slik bekymring sykelig, altså «fobisk»? Etter min mening; neppe. Når vi ikke kan se et eneste land med muslimsk majoritetsbefolkning hvor de praktiserer demokrati så er dette sterkt foruroligende. Selv om Qureshi både er født og oppvokst i Norge gir han og hans Islam Net lite inntrykk av å stå på barrikadene for ytringsfrihet, likestilling og demokrati.

Klart vi er bekymret, – og det burde også nordmannen Qureshi være!

