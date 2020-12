annonse

Kinas hær skal ha utført flere uspesifiserte tester på mennesker i håp om å utvikle biologisk overlegne soldater.

John Ratcliffe, som har fungert som Donald Trumps direktør for nasjonal etterretning siden mai, kommer med påstandene i en kronikk i Wall Street Journal fredag, hvor han også advarer om at Kina «utgjør den største trusselen mot USA i dag».

– Etterretningen er klar: Beijing har som hensikt å dominere USA og resten av planeten økonomisk, militært og teknologisk. Mange av Kinas store offentlige initiativer og fremtredende selskaper er kun et lag av kamuflasje til aktivitetene til det kinesiske kommunistpartiet, advarer Ratcliffe.

– Ingen etiske grenser

Ratcliffe skriver at Kina fortsetter å gjøre ekstraordinære tiltak for å nå sine strategiske mål – med få eller ingen hemninger.

– Kina stjeler også sensitiv amerikansk forsvarsteknologi for følge president Xi Jinpings aggressive plan om å gjøre Kina til verdens fremste militære makt. Etterretningen viser at Kina har utført tester på mennesker i hæren i håp om å utvikle soldater med biologisk overlegne evner. Det er ingen etiske grenser for Beijings jakt på makt, påstår etterretningssjefen.

– Nytt fokus

Ratcliffe, som tidligere var kongressmann for delstaten Texas i fem år, skriver videre at han hadde gjort mer ressurser tilgjengelig i etterretningsbudsjettet for å fokusere mer på trusselen fra Kina.

– Mange analytikere og tjenestemenn i regjeringens etterretningsbyråer har vært fokusert på Russland og terrorbekjempelse, men i dag må vi se med klare øyne på fakta foran oss, som tydeliggjør at Kina bør være USAs primære fokus med tanke på nasjonal sikkerhet fremover, argumenterer han.

