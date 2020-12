annonse

To republikanere i Kongressen regner Trump som vinner, mens 27 erkjenner at Biden vant, viser en undersøkelse avisen Washington Post har utført.

– 25, wow! Jeg er overrasket over at det var så mange. Vi har knapt begynt kampen. Vennligst send meg en liste med navnet på de «25 RINOS». Jeg leser falske Washington Post så lite som mulig! skriver president på Twitter.

25, wow! I am surprised there are so many. We have just begun to fight. Please send me a list of the 25 RINOS. I read the Fake News Washington Post as little as possible! https://t.co/cEBM0bYuQ9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2020