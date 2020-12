annonse

Gjennomsnittstemperaturen så langt i år er en av de høyeste som noen gang er blitt målt i Norge, skriver NTB.

I årets elleve første måneder har det vært en gjennomsnittstemperatur på 3,9 grader, noe som er 2,2 grader over normalen for denne perioden. «Normalen» er gjennomsnittet over de tretti årene fra 1961 til 1990.

Rekorden for hele året er fra 2014 – da lå gjennomsnittstemperaturen for Norge 2,2 grader over normalen. 2011 var det nest varmeste året med 1,8 grader over normalen. De nasjonale målingene går tilbake til 1900.

– Vi må fortsatt vente til desember er overstått før vi vet hvilket år som blir det varmeste. Men at 2020 blir et av de aller varmeste årene vi har målt, kan vi si allerede nå, sier klimaforsker Reidun Gangstø Skaland ved Meteorologisk institutt.

Selv om 2020 ligger an til å bli det varmeste eller nest varmeste året i Norge, har det kanskje ikke føltes så varmt, skriver NTB.

– De fleste har jo ferie i juli, og den var jo kald i år. Det samme var mai. Men det er det vedvarende mildværet på høsten og vinteren som gjør at vi ligger an til å få et rekordvarmt år i år, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt.

Også globalt ligger 2020 det angivelig an til å bli et av de varmeste årene som er registrert. NTB skriver at «Reidun Gangstø Skaland understreker at det at et enkeltår er ekstra varmt, ikke nødvendigvis skyldes klimaendringer.»

– Men klimaendringene gjør at trenden stadig går oppover, og at sannsynligheten øker for at vi opplever rekordvarme år, sier hun.

