En eksklusjon av Geir Ugland Jacobsen kan føre til masseutmeldinger fra Oslo Frp. Nå står et nasjonalkonservativt parti klart til å ta imot Frp-ere som flykter fra Siv Jensen.

Utfordret Siv

Det er ikke lenger bare spørsmålet om regjeringsdeltakelse som splitter Fremskrittspartiet. Nå er det også voksende uenighet om hvilken ideologisk retning Fremskrittspartiet skal ta foran stortingsvalget 2021.

Mens majoriteten i partiet stiller seg bak Siv Jensens påstått liberalistiske og globalistiske linje, tar flere tillitsvalgte til orde for å dreie partiet i konservativ og nasjonal retning.

Det skaper strid. Nå står selveste fylkeslederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, i fare for å bli ekskludert fra partiet.

Grunnen er at Jacobsen mener Jensen, som tilhører Oslo Frp, ikke uten videre kan kreve førsteplassen på fylkeslagets liste til stortingsvalget. I Frp er det sedvane at sentralstyrets medlemmer gis sikker plass på valglistene i sine respektive hjemfylker.

I sommer uttrykte Jacobsen tvil om Jensen var rett kandidat, og trakk isteden frem Christian Tybring-Gjedde som «selvskreven til Stortinget». Han ville dessuten bli «veldig glad» hvis Carl I. Hagen også stilte. Det er ikke akseptabelt, sa Siv Jensen.



Konflikten mellom Jensen og Jacobsen begynte allerede i februar 2020, da Jacobsen ble valgt som leder i Oslo Frp.

Da fikk Jacobsen vedtatt en resolusjon om å gjøre Norge til et «patriotisk fyrtårn» i verden ved å føre en mer nasjonalkonservativ politikk, herunder «sette Norge først» i alle sammenhenger. Jensen stemte imot forslaget.

Nå mener Fremskrittspartiets sentrale organisasjonsutvalg at Jacobsen gjennom sine utspill har skadet partiets omdømme og gått utover sine fullmakter som fylkesleder.

– Organisasjonsutvalgets vurdering er at du gjennom dine uttalelser til media, sosiale medier og partikollegaer har brutt med partiets vedtekter og retningslinjer på en slik måte at det er nødvendig å vurdere sanksjoner, skriver utvalget i et brev til Jacobsen, ifølge Dagsavisen.

Fredag tok saken en ny vending da tillitsvalgte og medlemmer i Oslo Frp varslet at de slår følge med Jacobsen hvis han kastes ut.

Det skriver TV 2. I så fall vil Fremskrittspartiet kunne stå foran et «Mini-Bolkesjø». Fremskrittspartiets opprivende landsmøte på Bolkesjø i 1994 førte til masseutmeldinger fra partiet, og kom til å fragmentere høyresiden i mange år fremover. Partiet FRIdemokratene oppstod som direkte konsekvens av stridighetene.

Nå kan Frp kanskje tape enda flere velgere i valget neste høst. I 2017-valget fikk partiet bare 9,5 prosent oppslutning i Oslo, en nedgang på 2,1 prosentpoeng siden 2013-valget. Flere av Jacobsens partifeller er tydelige på at de går hvis han må gå.

– Jeg har bestemt meg for at hvis Geir går ut, så er jeg lojal mot ham, sier styremedlem Arne Martin Bolstad i Nordre Aker Frp, lokallaget som Jacobsen tilhører.

– Vi er i en nokså fortvilet situasjon, og vurderer kollektiv utmeldelse av Frp, og inn i et nytt parti som er under oppseiling, sier lokallagets nestleder Hans Arthur Aanesen, og får tilslutning fra Nordre Aker Frp-leder Arne Østreng.

Ønsker Frp-ere velkommen

Partiet som Aanesen snakker om, heter Nye Borgerlige. Det ble stiftet i 2017 av Kim Steinar Kjærner-Strømberg, som har fortid i partiet Demokratene i Norge.

Hvis en eksklusjon av Geir Ugland Jacobsen gjør at nasjonalkonservative Frp-ere flykter fra Siv Jensen, står Nye Borgerlige med åpne armer. Det sier Kjærner-Strømberg. Han mener at Frp og NB har mye til felles, og er ikke redd for at asylantene ikke vil integrere seg.

– Frykter dere ikke at Nye Borgerlige kan bli kuppet av tidligere Frp-ere hvis dere selv havner i mindretall i partiet? Hva skjer hvis de ønsker å velge ny partileder?

– Nye Borgerlige er demokratisk politisk parti der ledere velges. Dette skjer via landsmøter. Nye Borgerlige har sterke og gode vedtekter som hindrer kupp og svindel. Det er valgkomiteen som velger ut ledere til partiet, lokalt og sentralt, sier Kjærner-Strømberg.

– En eksklusjon i Frp kan gi Nye Borgerlige betydelig medlemsvekt. Har dere selv ekskludert et eller flere medlemmer, eventuelt nektet en eller flere søkere opptak i partiet?

– Nei, vi har ikke ekskludert noen. To personer ble nektet medlemskap da de oppga at de var «stolte nazister», opplyser Kjærner-Strømberg.

– Hva kan Nye Borgerlige tilby tillitsvalgte fra Frp, og hva forventer dere i retur?

– Nye Borgerlige ønsker alle konservative krefter velkommen, og tilbyr som alle partier en plattform der man kan ytre og handle politisk innenfor partiprogram og vedtekter.

Nye Borgerlige har stor takhøyde for ytringer fra medlemmer og tillitsvalgte, reklamerer partilederen.

I retur håper Kjærner-Strømberg i første omgang at Frp-ere vil hjelpe partiet med å samle valglistesignaturer.

– Hvorfor bør folk som er lei av Frp stemme på Nye Borgerlige og ikke på Senterpartiet?

– Nye Borgerlige er et konservativt parti som er motstandere av overstatlige avtaler og konvensjoner som begrenser det norske folkestyret. Vi er klimarealister, kjemper imot FNs Agenda 2030, EØS, Schengen og FNs migrasjonspakt. Senterpartiet er tilhengere av FNs Agenda 2030.

– Vi ønsker ikke en globaliststyrt verdensorden styrt fra FN, EU eller andre globale organisasjoner, slår Kjærner-Strømberg fast.

Frykter valgfusk i Norge

På nettsidene til Nye Borgerlige omtales årets valgprosess i USA som et kupp, og partiet skriver også at noe liknende kan skje i norske valg, som bruker det Microsoft-baserte valgsystemet EVA.

Videre påstås det at Norge i stortingsvalget 2011 brukte programvare fra Scytl, et selskap som nå trekkes inn i Dominion/Smartmatic-skandalen i USA.

– Dette er oppsiktsvekkende påstander. Kan det skremme Frps medlemmer og velgere vekk fra Nye Borgerlige, eller snarere tvert imot?

– Vi stiller kritiske spørsmål knyttet til hvordan valg gjennomføres. Det bør ikke skremme FrP-medlemmer, men faktisk tiltrekke dem. EVA er gjennomgått av NTNU og vår artikkel referer direkte til deres funn knyttet sikkerhet. Politiske valg er grunnstenen i et demokrati. Derfor bør man ha kritisk blikk på gjennomføringen av disse, mener Kjærner-Strømberg.

– Dere skriver også om The Great Reset, eller Den store tilbakestillingen på norsk. Hva går dette ut på, og hvordan det er relevant for Norge og norske velgere?

– Dette krever et lengre svar. Det fremgår av artikkelen vår at dette ikke er vår teori, men baserer seg på uttalelser fra World Economic Forum, som har utgitt bok og intervjuer om sine planer. Dette er med andre ord konspirering, ikke en konspirasjonsteori, sier Kjærner-Strømberg, og fortsetter:

– Brundtland-kommisjonens rapport bygger på at miljø og fattigdomsbekjempelse skulle ses i sammenheng. Gro innførte begrepet «bærekraftig utvikling», som innebærer at hele verdens befolkning skal ha lik fordeling. Det innebærer at i-land tappes for ressurser og eksporterer industri til u-land. Vi vil ha tilbake selvråderetten, og kontrollere våre egne ressurser uten å bli dirigert av EU eller andre overnasjonale organer.

Trenger underskrifter

Etter at Nye Borgerlige fikk omtale hos TV 2 fredag, opplevde partiet en strøm av nye medlemmer. På det meste tikket det inn to innmeldinger i minuttet, mens over 2.000 skrev seg på partiets nyhetsbrev.

Det opplyser Arvid Barstad i Nye Borgerlige til Resett. Selv er Barstad førstekandidat fra Akershus i valget neste år.

På landsbasis hadde Nye Borgerlige 867 medlemmer før 4. desember. Fremskrittspartiet hadde til sammenlikning 15.603 betalende medlemmer i 2019.

Det lille medlemstallet gjør at Nye Borgerlige sliter med å skaffe stortingskandidater. Flere personer i partiet står derfor på valglister i flere fylker samtidig.

Fylkesleder Johan Einar Grieg i Viken finnes blant annet også på listene for Hordaland og Troms, mens Kjærner-Strømberg selv stiller landsdekkende. Valglistegjengangere er et vanlig fenomen i såkalte småpartier.

På listen for Akershus står både Rune Hasle og kona Irina, som har bakgrunn i Liberalistene. Han var stortingskandidat for Liberalistene Akershus i 2017.

En annen kandidat for Nye Borgerlige er Rebecca Mistereggen, som er journalist i Document.no.

Nye Borgerlige har ikke tiden på sin side hvis de skal realisere ambisjonen om å overta Fremskrittspartiets nasjonalkonservative fløy. Fortsatt har partiet ikke samlet alle underskriftene som kreves for å delta i stortingsvalget 2021.

Mest prekær er mangelen i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Troms, mens Oslo og Akershus snart har nok signaturer til godkjennes av valgmyndighetene.

Fristen er 31. desember. Partileder Kjærner-Strømberg håper nå at velgerne vil bidra med sin signatur, slik at blant andre Barstad, Mistereggen og Kjærner-Strømberg selv kan kjempe om plass på Løvebakken.

I corona-året 2020 skjer innsamling av underskrifter selvsagt i smittevern-vennlige former på Valg.no.

